شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین شاخص بازار اول بورس با 9/53 واحد افزایش به هشت هزار و 696 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 27 واحد افزایش به عدد 15 هزار و 396 واحد رسید. شاخص صنعت با 4/52 واحد افزایش به هشت هزار و 359 واحد رسید.

در معاملات امروز بازار سهام 99 میلیون سهم به ارزش 218 میلیارد و 274 میلیون ریال در 11 هزار و 522 دفعه معامله شد. حفاری شمال، کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو، گروه دارویی سبحان، کنتورسازی‌ایران‌، سیمان‌ کرمان، سرمایه‌گذاری امید، سیمان‌ دورود، حمل‌ونقل‌توکا، سیمان‌شاهرود ورینگ‌سازی‌مشهد بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است داروسازی‌ تهران‌ دارو، دارویی‌ لقمان‌، ایرانیت‌، مدیریت‌پروژه‌های‌نیروگاهی، تراکتورسازی‌ایران، ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس، مس‌ شهیدباهنر، فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر، توسعه‌ صنایع‌ بهشهر و سایپادیزل بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

براساس این گزارش سنا، امروز ارزش تقاضاهای خرید برای سهام ملی صنایع مس ایران 169 میلیارد و 85 میلیون ریال، حفاری شمال 55 میلیارد و 292 میلیون ریال، سنگ‌آهن گل‌گهر 47 میلیارد و 185 میلیون ریال، فولاد مبارکه اصفهان 33 میلیارد و 160 میلیون ریال، معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 23 میلیارد و 970 میلیون ریال، بانک پارسیان 17 میلیارد و 641 میلیون ریال، توسعه معادن و فلزات 17 میلیارد و 610 میلیون ریال، ایران ترانسفو 11 میلیارد و 943 میلیون ریال، سرمایه گذاری غدیر 9 میلیارد و 677 میلیون ریال و فولاد خوزستان 9 میلیارد و 218 میلیون ریال بود.

ارزش سهام شرکت سایپا که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به بیش از چهار میلیارد و 566 میلیون ریال رسید. همچنین ارزش صف لیزینگ رایان سایپا به سه میلیارد و 868 میلیون ریال، آبگینه به یک میلیارد و 964 میلیون ریال، نورد و قطعات فولادی به یک میلیارد و 914 میلیون ریال، کارخانجات مخابراتی ایران به یک میلیارد و 299 میلیون ریال، توسعه معادن روی ایران به یک میلیارد و 250 میلیون ریال، سرمایه‌گذاری توسعه ملی به یک میلیارد و 248 میلیون ریال، سیمان داراب به 920 میلیون ریال، سرمایه‌گذاری سایپا به 796 میلیون ریال و حفاری شمال به 673 میلیون ریال رسید.