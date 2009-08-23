عملکرد جوانان ایران رضایتبخش بود / باید اشتباهاتمان را برطرف کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، تیم ایران ظهر یکشنبه در دیدار با یونان با نتیجه 7 بر 4 شکست خورد. این در حالی است که تیم ایران در نیمه نخست با حساب 4 بر صفر از حریف خود عقب بود. تیم واترپلو جوانان کشورمان روز گذشته در مسابقات جوانان جهان با نتیجه دور از انتظار 10 بر 2 مقابل مصر تن به شکست داده بود.

سرمربی تیم واترپلو جوانان پس از شکست روز یکشنبه تیمش به خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی گفت: ما هنوز اشتباهاتی داریم که اگر آنها را برطرف کنیم قطعا نتایج بهتری مقابل حریفان کسب می کنیم.

وی افزود: بازیکنان ما باید دقت بیشتری از خود نشان دهند که البته گذشت زمان خیلی موثر است. من از عملکرد ایران مقابل یونان رضایت دارم. البته یونان تیم پرقدرتی است و باید بگویم اگر مقابل مصر اینگونه بازی می کردیم چه بسا برنده از زمین خارج می شدیم.

کواکویچ تیم مونته نگرو را بسیار پرقدرت توصیف کرد و گفت: مونته نگرو جزو قدرت های برتر جهان است. با این حال امیدوارم بازی خوبی را مقابل آنها به نمایش بگذاریم.

19 تیم شرکت‌کننده در پانزدهمین دوره مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان از روز شنبه در "شبیه نیک" کرواسی رقابت خود را با یکدیگر آغاز کردند.

این مسابقات تا 8 شهریورماه ادامه دارد. این برای چهارمین بار است که ایران در مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان جهان دارای نماینده است. پیش از این ایران در سال های 1989 (فرانسه)، 1997 (کوبا) و 2007 (آمریکا) در این رقابت‎ها شرکت کرد اما موفق به صعود از گروه مقدماتی نشده بود.