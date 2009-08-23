برگزاری کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور در زندان رجایی شهر

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این آزمونها با شرکت 29 مددجو در این زندان برگزار شد که از این تعداد شرکت کننده 25 نفر متقاضی شرکت در آزمون مقطع کارشناسی و چهار نفر مقطع کارشناسی ارشد بودند.

در این آزمون ناظران و مراقبان اعزامی دانشگاه پیام نور بر نحوه برگزاری و سلامت آن نظارت داشتند.

کارتهای ورود به جلسه این کنکور توسط اداره فرهنگی زندان رجایی شهر تهیه شد.

حسابداری، زیست شناسی، مهندسی فناوری اطلاعات، ادیان و عرفان اسلامی، فیزیک، علوم اجتماعی، روانشناسی عمومی، مترجمی زبان انگلیسی، مهندسی کشاورزی و رایانه رشته های تحصیلی مورد نظر مددجویان در این آزمونها بود.