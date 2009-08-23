گلستان زمستان مشکل قطع گاز نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای این شرکت در گرگان افزود: خط 48 اینچ گاز تهران - مشهد، علاوه بر تقویت دیگر خطوط انتقال، پشتوانه ای در زمینه استمرار گازرسانی در فصل زمستان محسوب می شود و در مسیر خود ساکنان استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران و گلستان را تحت پوشش قرار داده است.

وی اظهار داشت: این شرکت در راستای توسعه گازرسانی و خدمت رسانی به هموطنان با هدف کاهش مصرف سوختهای فسیلی، آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی تاکنون توانست 23 شهر و 387 روستا را با جمعیتی در حدود یک میلیون و500 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند سازد.

به گفته سنگدوینی، تاکنون حدود 97 درصد در بخش شهری و 57 درصد بخش روستایی در استان و 395 واحد صنعتی عمده نیز از نعمت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: در هفته دولت تعداد 51 پروژه گازرسانی در بخشهای روستایی با هزینه ای در حدود 120 میلیارد ریال با حضور مسئولان استان و شهرستان مورد بهره برداری و کلنگ زنی قرار می گیرد.

وی یادآورشد: از این تعداد 21 پروژه مورد بهره برداری و 30 پروژه نیز کلنگ زنی می شود و حدود 40 هزار نفر از مردم شریف استان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان عنوان کرد: با احتساب تعداد 21 پروژه بهره برداری شده در هفته دولت تعداد روستاهای بهره مند از گاز تا پایان هفته دولت به 408 روستا می رسد.

وی افزود: از پروژه های ساختمانی که در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد، ساختمان اداره مرکزی شرکت است که با زیربنای شش هزار و 600 متر و در سه طبقه و با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد ریال ساخته شده است.

سنگدوینی یادآورشد: از دستاوردها و مصوبات سفر دولت نهم به استان، گازرسانی به شهر مرزی مراوه تپه و 48 روستای مجموعه دوزین است که عملیات اجرایی آن در حال انجام است و پنج روستا از 48 روستای در این ایام به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: گازرسانی به شهرمرزی مراوه تپه نیز در حال انجام است که با گاز دار شدن این شهرستان تعداد 180 روستای مسیر نیز قابلیت گاز رسانی پیدا نموده ودر برنامه گاز رسانی این شرکت قرار می گیرند.