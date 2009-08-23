به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از ایام میاه میارک رمضان روزانه شش هزار نفر در قالب 48 کاروان از مرز بین المللی مهران به عتبات عالیات کشور عراق تردد می کرد.

وی ادامه داد: با شروع ماه مبارک رمضان تردد زوار از شش هزار نفر به سه هزار نفر در قالب 21 کاروان کاهش یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه پس از ایام ماه مبارک روال قبلی تردد زوار در مرز مهران انجام می شود، خاطرنشان کرد: مرز مهران در زمینه ترانزیت سوخت، تردد زوار، ترانزیت کالا و... فعال است.

حیاتی عنوان کرد: مرز مهران به دلیل برقراری امنیت همواره از استقبال خوبی بین زوار عتبات عالیات و تجار قرار گرفته است.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری تاکنون بیش از 450 هزار تن کالا به کشور عراق صادر و بیش از 658 هزار نفر نیز تردد داشته اند.