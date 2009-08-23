مخالفت مرکل با تعیین جدول زمانی برای خروج آلمان از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان ضمن مخالفت با پیشنهاد تعیین جدول زمانی برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان گفت ماموریت آلمان در این کشور باید ادامه یابد.

مرکل در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی که از شبکه ZDF آلمان پخش می شد خاطرنشان کرد مدت حضور نظامیان آلمانی در افغانستان به این بستگی دارد که چه زمانی اهداف بین المللی تعیین شده برای این کشور تحقق می یابد.

وی در عین حال اصلی ترین هدف نیروهای خارحی حاضر در خاک افغانستان را تامین امنیت این کشور دانسته و گفت ماموریت آلمان تریبت نیروی پلیس قدرتمند برای برقراری امنیت در افغانستان بدون کمک خارجیها است.

گفتنی است روز گذشته"فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان خواستار تعیین جدول زمانی برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان شد، وی با این حال از اعلام مدت مناسب برای این حضور نظامی خودداری کرد.

در همین حال "فرانتس یوزف یونگ" وزیر دفاع آلمان و از متحدان اصلی مرکل در روز پنجشنبه 29 مرداد از ادامه حضور نظامیان این کشور در افغانستان برای پنج تا 10 سال دیگر خبر داده است.