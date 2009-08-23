تیم ملی خانه بازیکنان با کیفیت است/ رقابت در تیم ملی باید سالم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی روز یکشنبه با اشاره به انتقاداتی که در مورد اعلام اسامی تیم ملی پیش از بازی با بحرین مطرح شده است گفت: وقتی تیم ملی یک کشور برای انجام یک تورنمنت و یا بازیهای تدارکاتی اردو برگزار می کند یک سری اصول باید رعایت شود. یکی از مهمترین فاکتورها این است که باید برای بازیکنان تیم ملی ویزا اخذ شود. همانطور که می دانید اخذ ویزا 2 تا 3 هفته طول می کشد ضمن اینکه بلیط های هواپیما باید خریداری شود اصل بعدی این است که باشگاهها باید از این اعزام باخبر باشند و یک روش کلی برای باخبر شدن آنها وجود دارد.

قطبی ادامه داد: ما برای رعایت اصول یک لیست اولیه را اعلام می کنیم این لیست 3 یا 4 هفته قبل از انجام بازی اعلام خواهد شد. این لیست باید بیشتر از تعداد نرمال لیست یک تیم باشد. باید همه چیز و همه جوانب در اعلام لیست اولیه در نظر گرفته شود ما برای اعلام این لیست شرایط انضباطی بازیکنان را در نظر خواهیم گرفت.

قطبی در ادامه گفت: نزدیک به تاریخ انجام بازیها یک لیست دوم اعلام خواهد شد که با ریزش همراه خواهد بود و پس از این ریزش لیست نهایی اعلام خواهد شد که در نهایت لیست سوم است که سفر خواهد کرد. هدف ما از اعلام لیست اول که تعداد زیاد بازیکنان را در نظر می گیرد این است که اولا تعداد بازیکنان زیادی باانگیزه در تمرین شرکت داشته باشد ضمن اینکه اگر بازیکنی مصدوم شد که جز بازیکنان اصلی تیم باشد آن وقت بتوانیم بازیکن جدید و باانگیزه را جایگزین کنیم.

سرمربی تیم ملی درباره شناخت از ترکیب تیم ملی گفت: ما پس از انجام 3 بازی مقدماتی جام جهانی چارچوبی درست کردیم تا بازیکنان با شناخت به تیم ملی دعوت شوند البته این شناخت براساس بازیهای لیگ برتر سال گذشته بود اما در حال حاضر ما قصد داریم با دعوت از بازیکنان لیگ برتر موجبات حضور آنها را در ترکیب تیم ملی فراهم کنیم. آخرین لیست اعلام شده باز هم با توجه به آغاز لیگ جدید چارجوب لیست ماست اما من و کمک هایم هر هفته تمام بازیهای لیگ برتر را با استفاده از تلویزیون یا حضور در ورزشگاهها یا ضبط بازیها از طریق DVD پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر پیگیری بررسی این بازیها را از لحاظ فنی در دستور کار داریم و همچنین با مربیان لیگ برتری صحبت می کنیم تا از نظرات آنان نیز هم بهره مند شویم این کار به کمک می کند تا برای بازیهای آینده بسته به فرم و شکل دهی این بازیکنان در ترکیب تیم ملی آنها را به تیم ملی دعوت کنیم. و در کل به بازیکنانی که بتوانند نظر کادر فنی را جلب کنند موقعیت حضور در تیم ملی بدهیم.

قطبی گفت: به خاطر این که هدف ما ساختن یک تیم بین المللی است و موفقیت تیم ملی در بازیهای پیشرو را دنبال می کنیم دوست داریم رقابت سالم در اردوی تیم ملی وجود داشته باشد و به همین خاطر در تیم ملی برای همه بازیکنان با کیفیت و لایق لیگ برتر باز است و هر بازیکنی با هر اسمی و از هر باشگاهی که نشان دهد کیفیت بین المللی دارد تیم ملی ، خانه اش است. اما برای ما رقابت سالم در تیم ملی مهمتر از هر چیزی دیگری است.

قطبی درباره بازی بحرین گفت: ما بحرین را آنالیز کرده ایم و سعی می کنیم با توجه به وضعیت خوب روحی پس از برد مقابل بوسنی داریم مقابل این تیم هم نتیجه دلخواه را بگیریم.