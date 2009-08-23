اورژانس بیمارستان ولی عصر اراک با کمبود نیرو روبروست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی عصر امروز در مراسم روز پزشک در اراک افزود: اکثر بیماران بدحال و اورژانسی استان مرکزی به این بیمارستان ارجاع می شود در حالی که این مرکز درمانی با قدمت بالای 50 سال و فضای نامناسب فیزیکی توان این حجم سنگین مراجعه را ندارد.

وی گفت: تنها در تیرماه جاری ، 17هزار و 72مراجعه اورژانسی به این واحد درمانی شده که یک هزار و 457 نفر آنها بستری و 965 نفر جراحی اورژانسی داشتند.

وی افزود: طی تیرماه 53 بیمار بدحال در بیمارستان ولی عصر (عج) اراک پذیرش شده و 39 بیمار نیز به مراکز درمانی دیگر اعزام شده است.

دکتر محمدی تعداد تختهای بستری اورژانس ولی عصر را 46تخت اعلام کرد و گفت: ضریب اشغال تمامی تختهای بیمارستانی این مرکز درمانی بالای 100درصد است و برخی زمانها به خاطر مراجعات بیش از ظرفیت، بستری در تختهای موقت راهروهای بیمارستانی نیز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حالیکه تعداد تخت های ارتوپدی این بیمارستان 45تخت است، معمولا در شبانه روز بالای 60بیمار مراجعه کننده وجود دارد که این مسئله بعضا نارضایتی بیمار و همراهان را به دنبال دارد.

وی، تعداد مراجعه کنندگان بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر اراک را به عنوان مرکز مادر این خدمات پزشکی، روزانه 70 نفر عنوان کرد و گفت: تهیه خدمات و داروهای دیالیز بسیار هزینه بر است و فشار مضاعفی را بر بیمارستان تحمیل می کند.

دکتر محمدی افزود: در سه ماهه اول امسال به طور متوسط یک میلیارد و 170میلیون تومان برای تهیه داروهای بیماریهای خاص در بیمارستان ولی عصر اراک هزینه شده است.