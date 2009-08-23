دیدار رئیس جمعیت هلال احمر ایران با رئیس جمهور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار شد دکتر سید مسعود خاتمی ضمن ارائه برنامه های هلال احمر برای کمک به مردم عراق و خدمت رسانی به زائران عتبات عالیات بر هماهنگی فعالیتهای مرتبط دو طرف تاکید کرد.

جلال طالبانی نیز با شایسته دانستن خدمات جمعیت هلال احمر ایران، خواستار هماهنگی و مساعدت جمعیت هلال احمر ایران به عراق شد.

دکتر خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر و هیئت همراه همچنین از بیمارستانهای در حال ساخت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در نجف و کربلا و همین طور از درمانگاههای زائران ایرانی در نجف و کربلا بازدید و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا شدند.

هیئت بلندپایه جمعیت هلال احمر ایران در سفر به عراق همچنین ضمن بازدید از جمعیت هلال احمر این کشر در بغداد و مذاکره با دکتر یاسین المعموری رئیس هلال احمر عراق از جمعیتهای هلال احمر کربلا و نجف بازدید و ضمن گفتگو با روسای این مراکز، درباره مسائل مشترک به تبادل نظر پرداختند.

مسئولان عالی رتبه جمعیتهای هلال احمر ایران و عراق، تفاهم نامه همکاریهای دوجانبه را نیز در بغداد به امضا رساندند. در این تفاهمنامه بر توسعه روابط، تقویت جمعیت هلال احمر عراق و کمک به مردم محروم این کشور تاکید شده است.

دیدارهای جداگانه با وزیر بهداشت عراق و نیز استانداران کربلا و نجف و تولیت آستان شریف عتبات عالیات در کربلا، نجف و کاظمین از دیگر برنامه های این سفر بود.