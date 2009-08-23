وقتهای کاری و مفید شورای شهر شیراز در جدل و درگیری می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امروز نیز شورای شهر شیراز شاهد نوعی دیگر از جدلهای بین اعضا بود، این بار محسن معین رئیس سابق شورا با انتقاداتی مهدی خانی نائب رئیس جدید را هدف قرار داد و با طرح این موضوع که چرا در 14 روز گذشته که شورا تعطیل بوده مبادرت به برکناری سه تن از کارمندان کرده وارد جدلی تازه با سایر اعضا شد.

نائب رئیس شورا نیز به جای مدیریت جلسه پا به پای دیگران وارد بحث و درگیری شد و آنچه بیش از پیش همگان را تحت تاثیر قرار داد، فرصت 120 دقیقه صحن علنی شورا بود که باید به بررسی مصوبات و تصمیم گیریهای اساسی برای عمران شهر می گذشت که به راحتی به هدر رفت.

امروز پس از گذشت 14 روز از تعطیلی شورا شهر، برخی از اعضای شورا پس از 45 دقیقه تاخیر از زمان مقرر وارد صحن شده و به جای اینکه به بررسی مصوبات بپردازند مسائل مربوط به برکناری چندین تن از کارکنان را مطرح کردند.

محسن معین رئیس سابق شورای شهر در جلسه علنی امروز در نطق پیش از دستور خود گفت: در این تعطیلی و مرخصی قانونی شورا، نائب رئیس شورای شهر با یک اقدام ضربتی و سئوال برانگیز شماری از کارکنان این شورا را که برخی از آنها از خانواده های جانبازان و ایثارگران بودند در عین صحت عمل و تعهدشان برکنار کرد.

وی افزود: بدتر آنکه بلافاصله بدون هیچگونه تشریفات قانونی راسا تعدادی دیگر را به جای آنها مشغول به کار کرده است.

معین در ادامه با اشاره به تخلفاتی که در مسائل عزل و نصب و تغییرات در شورا انجام گرفته، گفت: اگر رئیس شورا از این موارد بی اطلاع باشد که جای تاسف دارد که رئیس شورا در اداره امور اشراف نداشته که البته همه تصمیمات در اختیار نائب رئیس است و اگر چنین نیز باشد مدیریت رئیس شورا امری تشریفاتی بوده و ظاهری به شمار می رود.

در ادامه این جریانها زین العابدین عرب عضو دیگر شورای شهر نیز به ادامه این انتقادات پرداخت و بیان کرد: زمانی در انتظار ایجاد تعامل در شورا بودیم ولی ظاهر امر غیر از این مسائل را نشان می دهد و در شورای شهر شیراز هیچگونه تعاملی وجود ندارد چراکه برخی از افراد به صورت تک محوری عمل می کنند.

در عین حال سعید موسوی رئیس وشورای شهر شیراز نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: هیچ حکمی از جانب وی برای هیچ فردی صادر نشده و اگر شخصی به مجموعه اداری شورای شهر اضافه شده فقط به صورت آزمایشی مشغول به کار است.

وی اینگونه رفتارهای اعضای شورا را نوعی کم لطفی دانست وافزود: هر حرکتی که در شورای شهر شیراز روی می دهد طبق نظر و دستور مستقیم من انجام می شود ولی اعضای شورا بنا به دلایلی نامعلوم کم لطفی خود را نسبت به نائب رئیس شورا صورت می دهند که به هیچ عنوان مناسب و شایسته نیست.

رئیس شورای شهر شیراز همچنین گفت: از کارمندان شورای شهر هیچکس اخراج نشده و فقط سه مورد جابجایی صورت گرفته که من نیز در جریان کامل امر قرار دارم.

این جدالها وقت شورا را همچنان می گرفت و ادامه می یافت در حالیکه این گونه مسائل درون سازمانی باید در جای دیگری غیر از صحن علنی شورا و در جلساتی دیگری با حضور صرف اعضا مطرح و رسیدگی می شد تا شورا پس از 14روز تعطیلی بتواند امور خود را به شکل مناسبی دنبال کند.

شورای شهر همچنان که از نام آن پیداست کارهای خود را به شکل شورایی و جمعی پیگیری می کند اما زمانیکه که اعضای آن بخواهند به خاطر هر مسئله ای در صحن علنی جلسه، وقت را به اموری اختصاص دهند که کاری از توسعه شهر شیراز پیش نمی برد به نظر می رسد که باید به آسیب شناسی گسترده محصول کاری آنها پرداخت.