ساماندهی کودکان کار با حمایت سازمانهای مردم نهاد محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دبیر همایش کودکان و کار عصر یکشنبه در حاشیه همایش "کودکان کار و خیابان" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سازمانهای غیردولتی با جذب حمایت افراد داوطلب و شناسایی کودکان کار و خیابان نقش تاثیرگذاری در ساماندهی، آموزش و رسیدگی به این کودکان دارند.

بهنام اخوت پور افزود: معرفی این کودکان به جامعه و جلب حمایتهای مردمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امور کودکان و کار خیابان و نیز فراهم آوردن ساعاتی شاد برای این کودرکان به دور از حضور در محل کار و خیابان از اهداف برگزاری همایش فوق بوده است.

وی همچنین در خصوص گروه فرهنگی اجتماعی کیانا گفت: این گروه از اواخر سال 82 با هدف آموزش و ساماندهی به کودکان کار و با دریافت مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیتهای خود را در کرج آغاز کرده است.

این فعال سازمان مردم نهاد ادامه داد: گروه کیانا تا کنون موفق به جذب حدود 100 دانش آموز کار پسر و 25 دانش آموز دختر شده است.

اخوت پور خاطرنشان کرد: گروه فرهنگی کیانا با همت جمعی از جوانان کرج و همراهی گروه موسس به صورت کاملا داوطلبانه اداره شده و فعالیت می کند.

وی عمده فعالیتهای گروه کیانا را آموزش دروس ابتدایی به کودکان کار و خیایان و نیز ارائه آموزشهایی از قبیل طراحی، نقاشی، کتابخوانی، زبان، کامپیوتر و ... به این کودکان برشمرد.

این عضو گروه کیانا بیان داشت: همکاران این گروه را داوطلبانی تشکیل می دهند که بر حسب علاقه قلبی خود به این کودکان و همچنین حس نوع دوستی و نیاز این کودکان به آموزش و برقراری ارتباط با همنوع به صورتی متفاوت باعث شده است تا نزدیک به سه سال این گروه با تمام سختیهای راه و فراز و نشیبهای موجود بتواند همچنان به فعالیت ادامه داده و با توکل به خداوند بزرگ و حمایتهای بی دریغ مردم این مسیر سبز را بپیماید.

در این همایش که تعدادی از کودکان تحت حمایت گروه کیانا حضور داشتند برنامه های شاد و متنوعی اجرا شد.

این برنامه ها شامل موسیقی زنده، ایستگاه نجوم، تئاتر کودک، گریم صورت کودکان، فیلم کوتاه کودک کار، سخنرانی، گفتگو با کودکان کار و پرسش و پاسخ کارشناسی بود.