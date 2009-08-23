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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۱۵

وصول 225 شکایت در مورد تخلفات انتخاباتی در افغانستان

وصول 225 شکایت در مورد تخلفات انتخاباتی در افغانستان

کمیسیون انتخابات افغانستان از وصول 225 شکایت در خصوص بروز تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق اعلام کمیسیون انتخابات افغانستان تا کنون 225 مورد شکایت از بروز تخلف در انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه گذشته در این کشور به این کمیسیون رسیده است.

بر این اساس موارد این شکایات شامل خشونت، ایجاد رعب در بین رای دهندگان، تقلب و جابجایی آرا بوده و از این میان 35 شکایت بسیار مهم ارزیابی شده است. این در حالی است که بدلیل اهمیت برخی از این اقدامات در نتیجه نهایی انتخابات مذکور، احتمال ابطال انتخابات در صورت اثبات چنین شکایاتی نیز وجود دارد.

کمیسیون انتخابات همچنین از شکایاتی در مورد بروز تخلف در نحوه رای گیری در روز انتخابات خبر داده است. یکی از این موارد استفاده از جوهرهای پاک شونده در حوزه های انتخاباتی است. طبق این گزارش این جوهرها که برای مشخص کردن اثر انگشت رای دهندگان به کار رفته، پس از چند دقیقه ناپدید شده و امکان تقلب را برای خاطیان فراهم می کند.

در همین حال کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده بصورت بی طرفانه به شکایات واصله رسیدگی کرده و تحقیقات لازم در این زمینه را در راستای اثبات صحت و سقم این شکایات انجام می دهد.

گفتنی است پس از پایان برگزاری انتخابات در افغانستان "حامد کرزای" و رقیب اصلی وی "عبدالله عبدالله" هر یک خود را بعنوان پیروز واقعی انتخابات معرفی کرده اند با این حال کمیسیون انتخابات همچنان تاکید دارد که تا اعلام نتیجه رسمی از سوی این کمیسیون، نامزدها باید شکیبایی خود را حفظ کنند.  

کد مطلب 934695

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