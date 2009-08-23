طوفان شدید استان زنجان را در نوردید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان طوفان و باد شدید که از ظهر امروز در سطح استان زنجان در حال وزیدن است موجب قطع برق و شکسته شدن درختان در بسیاری از مناطق استان شده است.

شاهرخ حسن علیزاده مدیر کل هواشناسی استان زنجان سرعت این باد را در شهر زنجان 40 کیلومتری در ساعت اعلام کرد و گفت: وزش بادهای سهمگین تا فردا عصر در سطح استان زنجان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این نوع بادهای سطحی از اوایل ظهر شروع و تا اواخر شب ادامه دارد.

وی همچنین در خصوص علت این نوع بادها اظهار داشت: با توجه به بررسی نقشه های سطوح فوقانی منطقه که نشانگر فعال بودن سیستم پرفشار خزری است که این سیستم موجب بازندگی های کنار دریای خزر می شود.

حسین علیزاده ادامه داد: همچنین سیستم کم فشار فلات ایران که موجب گرمای شدید در مرکز کشور می شود و تلاقی هر دو سیستم خزری و فلات ایران موجب وزش بادهای سهمگین در استان های زنجان و استانهای همجوار می شود.

وی تصریح کرد: این نوع بادها موجب بارندگی در نواحی خزری شده و در استانهای همجوار و استان زنجان موجب وزش بادهای سهمگین می شوند.