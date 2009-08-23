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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۷

محمودی نژاد:

اختصاص 22 میلیارد ریال برای ساخت خانه های عالم در همدان

اختصاص 22 میلیارد ریال برای ساخت خانه های عالم در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: سال گذشته اعتباری افزون بر 22 میلیارد و 200 میلیون ریال از سوی استان برای ساخت خانه‌های عالم اختصاص داده شده است.

حجت الاسلام سید ولی الله محمودی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: تا سال آینده 175 خانه عالم در سطح استان احداث می‌شود و در اختیار روحانیون مبلغ قرار می‌گیرد.

وی از افتتاح 28 خانه عالم در استان همدان به مناسبت هفته دولت خبر داد و افزود: بیش از 60 ساختمان با عنوان مراکز فرهنگی در روستاها مورد بهره برداری قرار گرفته است که انجام این کار در طول یک سال، نظیر کشوری نداشته است.

حجت الاسلام محمودی‌نژاد اضافه کرد: مصوب کردن 175خانه عالم در 175 منطقه پرجمعیت روستایی با جمعیت بالای 300 خانوار از اقدامات مهم این سازمان بوده که تاکنون از این تعداد 60 خانه عالم با اعتبار تامین شده از ناحیه استان احداث شده است.

حجت الاسلام محمودی‌نژاد با بیان اینکه هم اکنون 80 خانه عالم قابل استفاده در استان وجود دارد، گفت: سال گذشته 57 خانه عالم و در سال‌های قبل 30 خانه با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان به بهره ‌برداری رسیده ‌است.

وی با اشاره به طرح استقلال و هجرت بلند مدت مبلغان، یادآور شد: هم اکنون 139 روحانی مبلغ، استقرار یافته اند که بعضی از آنها در خانه‌هایی که با کمک و همیاری مردم و اهالی آن روستا انجام گرفته مستقر هستند.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی همدان در پایان با اشاره به رسالت تبلیغات اسلامی در گسترش فعالیت فرهنگی خاطرنشان کرد: از آنجایی که جامعه نیاز به حضور افرادی دارد که بتوانند از احکام اولیه و مسائل دینی به خوبی استفاده کنند، استقرار مبلغان و روحانیان واجد شرایط در مناطق فاقد روحانی به صورت درازمدت یکی از وظایف مهم سازمان تبلیغات اسلامی در کشور است.

کد مطلب 934697

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