30 مسجد در شیراز تا پایان ماه رمضان پذیرای ارتباط مسئولان و مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: در قالب اجرای طرح پیوند بر اساس پیش بینی و برنامه ریزی صورت گرفته مدیران شهرستان شیراز و استان فارس در هر روز ضمن حضور در مساجد مختلف شهرستان شیراز به مشکلات مردم منطقه رسیدگی می کنند.

وی با اعلام اینکه بر این اساس طی این مدت 30 مسجد در نقاط مختلف شهرستان شیراز اعم از بخشها و روستاها برای حضور مدیران پیش بینی شده است، تصریح کرد: در این رابطه بیشتر مدیرانی مد نظر قرار داشته اند که مورد نیاز مردم بوده و از آنجمله می توان به شهرداری، آموزش و پرورش، آبفا، گاز، مخابرات، خدمات درمانی، تامین اجتماعی، بهداشت، بخشهای انتظامی و.. اشاره کرد.

فرماندار شهرستان شیراز متذکر شد: علاوه بر حضور مدیران در مساجد، در چهار جمعه آتی نیز مدیران مختلف به همراه نمایندگان مردم در مجلس در مصلی نماز جمعه حاضر شده و تا پیش از آغاز خطبه ها به مشکلات و مسائل مردم رسیدگی می کنند و چنانچه مردم در خصوص جزئیات این برنامه سئوالاتی دارند می توانند به شماره تلفن 1820فرمانداری شیراز تماس بگیرند.

عزیزی تصریح کرد: دیدار روسای ادارات و مدیران با نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، برگزاری همایش مدیران و کارکنان ادارت در روز کارمند، غبارروبی قبور شهدا، برنامه ویژه بانوان کارمند و... از جمله دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته دولت در شهرستان شیراز است.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین از بهره برداری از 162 پروژه در شهرستان شیراز با اعتباری معادل 242 میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و افزود: این پروژه ها شامل بخشهای مختلف عمرانی راه، آب، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، صنایع، واحدهای صنعتی و... است.

وی خاطرنشان کرد: البته پروژه های بیشتری در این مدت آماده بهره برداری می شود اما طرحهایی مد نظر قرار گرفته که به طور کامل آماده بوده و تمام بخشهای عملیاتی خود را به اتمام رسانده است به عنوان نمونه پروژه کتابخانه رئیسی نیز یکی از پروژه ها تقریبا آماده بود که به خاطر قسمتهایی جزیی که از تجهیزات پروژه هنوز باقی مانده بود در این 162 پروژه به حساب نیامد.

عزیزی در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیکی به ایام هفته دولت و برنامه های پیش بینی شده برای این هفته نیز بیان کرد: علاوه بر افتتاح پروژه های عمرانی یکی دیگر از اقداماتی که مدنظر قرار گرفته ارتباط بی واسطه مردم با مسئولان بوده که در این هفته پیگیری خواهد شد.