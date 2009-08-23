30میلیارد تومان کسر بودجه استان مرکزی/معرفی 170 میلیارد تومان پروژه

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر یکشنبه در ششمین جلسه شواری برنامه ریزی و توسعه استان در اراک افزود: در سه ماهه نخست امسال 28 میلیارد و 500 هزار تومان مازاد درآمد از استان به خزانه واریز شد از این مبلغ تاکنون 9 میلیارد تومان آن به استان اختصاص یافته است در حالیکه تاکنون 170 میلیارد تومان طرح و پروژه برای استفاده از این مبلغ به استانداری معرفی شده است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: اعتبار مازاد درآمد استان بر اساس قانون در اختیار استانداران است و به طرح‌ها و پروژه‌های با اولویت اختصاص می‌یابد و نباید طرح‌ها و پروژه‌هایی را که در اولویت قرار ندارد، برای استفاده از این مبلغ معرفی کرد.

شعبانی‌فرد افزود: اعتبار در اختیار قرار داده شده از محل مازاد درآمدهای استان تنها شش درصد از نیازهای معرفی شده را پاسخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه استان در سال جاری 30 میلیارد تومان کسری بودجه دارد، گفت: با تلاش صورت گرفته میزان درآمدهای مالیاتی استان مرکزی و دیگر درآمدهای قانونی استان از برنامه پیش‌بینی شده بیشتر است که انتظار می‌رود تا پایان سال بخشی از کسری اعتباری استان حل شود.

شعبانی فرد عنوان کرد: 20میلیارد تومان از سوی سازمان همیاری های شهرداری های کشور به مساجد کشور اختصاص یافته است که سهم استان مرکزی 490 میلیون تومان است که به مساجد استان اختصاص یافت و این میزان اعتبار در استان به 515 مسجد روستایی که دارای دهیاری بودند، توزیع شده است.

محمدرضا عاشوری معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی نیز در این جلسه گفت: طبق قانون، این استان در سال باید 234 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که از این میزان 58 میلیارد تومان باید صرف هزینه های جاری، 93 میلیارد تومان اعتبارات تملک داریی است و 83 میلیارد تومان نیز به دلیل برخوردار بودن این استان باید به خزانه ملی واریز شود.

در این جلسه ایجاد بازارچه خود اشتغالی برای زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست در یکی از محله های شهر اراک با همکاری استانداری و کمیته امداد و تقسیم اعتبارات تملک داراییهای مازاد استان مصوب شد.