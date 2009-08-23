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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۵۰

کارکنان بنیاد شهید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شدند

کارکنان ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان‌ها، با موافقت دولت، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان‌ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و اصلاحات بعدی آن شدند.

بر اساس این مصوبه ، سازمان‌های وابسته به بنیاد شهید که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالانه تأمین نمی‌شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، هستند.

بر اساس این مصوبه، انتقال کارکنان رسمی بنیاد شهید که تا پایان سال 1383 به استخدام درآمده‌اند و مأموریت آنها به سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است.

کد مطلب 934718

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