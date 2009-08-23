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۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۰۲

دادگاههای سیار در کرمان راه اندازی می شود

دادگاههای سیار در کرمان راه اندازی می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان از راه اندازی دادگاههای سیار در نقاط مختلف کرمان در راستای گسترش خدمات قضایی در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد تویسرکانی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان شهرهای راین و ساردوئیه با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای اصلی قوه قضائیه دسترسی آسان مردم به عدالت و خدمات رسانی قضایی در نقاط محروم سراسر کشور می باشد، گفت: طی سالهای اخیر بخش عمده ای از مشکلات مردم استان به ویژه در نقاط محروم در این زمینه مرتفع شده است.

وی عنوان کرد: در همین راستا دادگاههای عمومی در شهرستانها و بخشهای جنوبی استان کرمان راه اندازی شده است که طبق ارزیابیهای صورت گرفته تاثیر بسزایی در بالا بردن سطح امنیت و آسایش عمومی و میزان رضایتمندی مردم در این حوزه ها داشته است.

تویسرکانی با اشاره به راه اندازی دادگاههای سیار در استان گفت: از آنجا که راه اندازی دادگاه دائم نیازمند داشتن شرایط و تدوین چارت و ردیف قضایی است لذا در راستای رفع نیاز قضایی مردم سیاست راه اندازی دادگاههای سیار با جدیت دنبال و در آینده نزدیک در بخشهای مختلف راه اندازی می شود.

وی اعلام نیاز بخشداران و اختصاص فضای اداری مورد نیاز را لازمه استقرار قاضی و نیروی اداری و راه اندازی دادگاه دانست و افزود: با هماهنگی انجام شده به زودی دادگاههای سیار در 9 بخش استان راه اندازی می شود.

 

کد مطلب 934720

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