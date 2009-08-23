دادگاههای سیار در کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد تویسرکانی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان شهرهای راین و ساردوئیه با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای اصلی قوه قضائیه دسترسی آسان مردم به عدالت و خدمات رسانی قضایی در نقاط محروم سراسر کشور می باشد، گفت: طی سالهای اخیر بخش عمده ای از مشکلات مردم استان به ویژه در نقاط محروم در این زمینه مرتفع شده است.

وی عنوان کرد: در همین راستا دادگاههای عمومی در شهرستانها و بخشهای جنوبی استان کرمان راه اندازی شده است که طبق ارزیابیهای صورت گرفته تاثیر بسزایی در بالا بردن سطح امنیت و آسایش عمومی و میزان رضایتمندی مردم در این حوزه ها داشته است.

تویسرکانی با اشاره به راه اندازی دادگاههای سیار در استان گفت: از آنجا که راه اندازی دادگاه دائم نیازمند داشتن شرایط و تدوین چارت و ردیف قضایی است لذا در راستای رفع نیاز قضایی مردم سیاست راه اندازی دادگاههای سیار با جدیت دنبال و در آینده نزدیک در بخشهای مختلف راه اندازی می شود.

وی اعلام نیاز بخشداران و اختصاص فضای اداری مورد نیاز را لازمه استقرار قاضی و نیروی اداری و راه اندازی دادگاه دانست و افزود: با هماهنگی انجام شده به زودی دادگاههای سیار در 9 بخش استان راه اندازی می شود.



