تقلب بزرگ برای تغییرنتیجه انتخابات افغانستان در راه است/ کوتاه نمی آیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عبدالله عبدالله" رقیب جدی حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هشدار داد تقلب بزرگی برای تغییر دادن نتیجه انتخابات روز پنجشنبه (29 مرداد) این کشور در راه است.



وزیر امور خارجه پیشین افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت : ما نتیجه انتخاباتی را که روند عادلانه ای نداشته باشد، نخواهیم پذیرفت و برای مقابله با آن اقدامی قانونی انجام می دهیم.

عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود افزود : در برخی از استانها، مقامهای دولتی رای دهندگان را وادار به رای دادن به نامزدی خاص کرده اند. رقیب اصلی کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای نمونه به اقدامات رئیس پلیس بخش مرزی در قندهار اشاره کرد که از مردم خواسته بود رای خود را به نامزدی خاص اختصاص دهند.

این در حالی است که پس از پایان رای گیری در روز پنجشنبه گذشته در افغانستان "حاجی الدین محمد" رئیس ستاد انتخاباتی "حامد کرزای" اعلام کرد رئیس جمهوری کنونی افغانستان به احتمال زیاد برای بار دوم از سوی مردم به این سمت انتخاب شده است. با این حال این اظهارات از سوی سخنگوی ستاد عبدالله رد شد.

درهمین حال "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان در دیدار با کرزای و عبدالله که هر دو خود را به عنوان پیروز قطعی انتخابات افغانستان دانسته اند، از آنها خواست به منظور جلوگیری از بروز خشونت در کشور تا زمان اعلام نهایی نتیجه انتخابات صبر پیشه کنند.

رادیو صدای آمریکا در این رابطه گزارش داد به دلیل شکایات متعدد درباره بروز تخلف در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان احتمال به تعویق افتادن اعلام نتایج نهایی این انتخابات زیاد است. به گفته "داود علی نجفی" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ممکن است بررسی شکایات، سبب تاخیر در اعلام نتیجه نهایی انتخابات شود.

کمیسیون انتخابات افغانستان همچنین اعلام کرده دو هفته زمان برای رسیدگی به شکایات مطرح شده درباره تخلفات صورت گرفته در انتخابات روز پنجشنبه این کشور کافی نیست و علت آن را وصول شکایات متعدد درباره تخلفات گسترده انتخاباتی از سوی مردم عنوان کرده است.