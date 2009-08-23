اختلاف در کابینه سوئیس درباره عذرخواهی از معمر قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تصمیم "هانس رودولف مرتس" رئیس جمهوری سوئیس در عذرخواهی از "معمر قذافی" به دلیل بازداشت پسر وی در این کشور، سبب بروز اختلافاتی در بین اعضای کابینه سوئیس شده است.

بر این اساس "اولینه ویدمرشلومف" وزیر دادگستری سوئیس با انتقاد از این اقدام مرتس گفت : از نظر حقوقی نمی توان در چنین موردی معذرت خواهی کرد. وی که با روزنامه "زونتاگ" چاپ برن سخن می گفت همچنین از طرح این موضوع در جلسه پارلمان این کشور خبر داد.

از سوی دیگر در حالی که "اولی ماورر" وزیر دفاع سوئیس از اقدام رئیس جمهوری این کشور حمایت کرده، شماری از اعضای کابینه به انتقاد از این اقدام پرداخته و درباره دلایل تمایل وی برای از سرگیری روابط با لیبی توضیح خواسته اند.

درهمین حال شماری از سیاستمداران سوئیس نیز از مرتس که همزمان وزیر دارایی این کشور نیز هست انتقاد کرده و عذرخواهی از دولت لیبی را اقدامی ورای اختیارات قانونی وی دانسته اند.

گفتنی است دولت لیبی ضمن استقبال از اقدام دولت سوئیس از بازگشایی بازار این کشور به روی محصولات و شرکتهای سوئیسی خبر داده است. علت مناقشات سیاسی بین سوئیس و لیبی دستگیری "هانیبال قذافی" پسر رهبر لیبی و همسرش در جولای سال گذشته میلادی در هتلی واقع در شهر ژنو بود.

در پی این اقدام سوئیس، دولت لیبی صادرات نفت به این کشور را متوقف کرد، دفاتر شرکتهای سوئیسی فعال در لیبی را بست و دو نماینده تجاری این کشور را اخراج کرد. طرابلس همچنین در اعتراض به این اقدام حدود 5 میلیارد یورو از داراییهایش را از بانکهای سوئیس خارج کرد.