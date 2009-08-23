سرنخهایی درباره انفجارهای بغداد به دست آمد/ اعتراف مسئول اول انفجارها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، رئیس پلیس ناحیه هبهب تابع استان دیاله از بازداشت یکی از سرکردگان شبکه تروریستی القاعده در جریان عملیات نظامی نیروهای امنیتی خبر داد.



عبدالسلام المنیعی خاطر نشان کرد المجمعی سرکرده شبکه القاعده در منطقه الضابطیات العائده تابع منطقه هبهب دستگیر شد که این منطقه از مناطق ناآرام به شمار می رود و پیش از این، ابومصعب الزرقاوی سرکرده شبکه لقاعده در عراق در عملیات هوایی ارتش آمریکا در منطقه عرب شوکه ناحیه هبهب در سال گذشته به هلاکت رسید.



این در حالی است که عبدلکریم خلف سخنگوی وزارت کشور عراق از اطلاعات جدیدی درباره انفجارهای هولناک اخیر بغداد خبر داد.



خلف گفت : وزارت کشور عراق به اطلاعات خطرناکی درباره عملیات تروریستی چهارشنبه گذشته (28 مرداد) دست یافته است.



به گفته وی، کابینه عراق، وزارت کشور را مامور تحقیق درباره دلایل وقوع انفجارهای تروریستی در نزدیک نهادهای مهم دولتی کرد.



به گفته وی، از مهمترین نتایج نشست امنیتی که به ریاست نوری المالکی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، دستور به نهادهای امنیتی برای فعالیت در منطقه عملیاتی خود بود و همچنین فرماندهی عملیات بغداد از تحقیقات جاری کنار گذاشته شد.



وی تاکید کرد : سرنخهایی درباره طرفهایی که در وقوع حملات تروریستی اخیر بغداد دست داشتد، به دست آمده است.



خلف از افشای ماهیت این طرفها خودداری کرد.



خبر دیگر اینکه، هفت فرد مظنون به انجام اقدامات تروریستی در عملیات نیروهای ارتش در شهر الحضر در جنوب موصل دستگیر شدند.



از دیاله نیز خبر می رسد نیروهای ارتش و پلیس، در مناطق مختلف این استان، 11 فرد تحت پیگرد را دستگیر کردند.



خبر دیگر اینکه، سرلشگر قاسم عطا سخنگوی عملیات بغداد از اعترافات مسئول اول انفجارهای تروریستی اخیر در بغداد خبر داد.



وی گفت : این اعترافات در حضور قاضی و با حضور دادستان و وکلای متهم اعلام شد.



متهم در جریان اعترافات خود اظهار داشت عضو حزب منحله بعث شاخه یرنس الاحمد است و برنامه ریزی و اجرای این عملیات را برعهده داشت.



وی در ادامه اعترافات خود افزود کامیونی که برای حمله به ساختمان وزارت دارایی مورد استفاده قرار گرفت از شهر مقدادیه به کمک فردی که با مسائل نظامی آشنایی داشت، به بغداد آورده شد.



وی گفت در سال 1973 به حزب بعث پیوست و (پس از سرنگونی رژیم صدام) بار دیگر از طریق تماس با مسئول حزب و سفر به سوریه، به این حزب منحله در سال 2006 بازگشت .



خبر دیگر اینکه نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز با جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد که در این دیدار اوضاع سیاسی و امنیتی پس از انفجارهای تروریستی اخیر بررسی شد.

