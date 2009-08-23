قصد تخریب تلاشها برای ایجاد صلح در خاورمیانه را ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس خبری گفت که امیدی به برقراری صلح در سرزمینهای اشغالی در آینده نزدیک ندارد. وی با این حال تاکید کرد قصد ندارد تلاشهای صورت گرفته برای این کار را از بین ببرد.

لیبرمن در ادامه افزود: ایجاد یک کشور فلسطینی در عرض دو سال هدف واقع گرایانه ای نیست، اما کسانی هستند که به این مساله باور دارند و من نمی خواهم آنان را ناامید کنم. وزیر خارجه رژیم اسرائیل در عین حال یاد آور شد طی سال آتی میلادی از دولت کناره گیری نخواهد کرد.

این در حالی است که روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در ماه ژوئن از ارائه پیشنهاد دولت "باراک اوباما" به مصر و اسرائیل برای ایجاد دو کشور مستقل در سرزمینهای اشغالی طی دو سال آتی خبر داد. در همین رابطه یک مقام مصری به این روزنامه گفته بود که اوباما در آخرین دیدارش با نتانیاهو در واشنگتن به توافقاتی با وی رسیده است.

طبق این گزارش طرح صلح خاورمیانه اوباما باید تا سال 2011 میلادی و با تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی به اجرا درآید.



آویگدور لیبرمن همچنین خاطرنشان کرد: من در انتظار دوره دیگری از تلاشها برای ایجاد یک کشور فلسطینی می مانم اما در کاری که به آن اعتقادی ندارم شرکت نخواهم کرد.