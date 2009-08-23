امیدواری نتانیاهو به از سرگیری مذاکرات سازش تا پایان سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "بنیامین نتانیاهو" در جمع اعضای کابینه رژیم اشغالگر قدس گفت امیدوار است روند مذاکرات صلح با طرف فلسطینی تا پایان ماه سپتامبر از سر گرفته شود.

نتانیاهو که در جلسه هفتگی کابینه سخن می گفت از نزدیکی مواضع مشترک دو طرف در این دور از مذاکرات خبر داد.



در همین حال "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل و رهبر حزب راست گرای "اسرائیل خانه ما" درباره نتیجه بخش بودن مذاکرات صلح خاورمیانه ابراز تردید کرده و تشکیل یک کشور فلسطینی در آینده نزدیک را بعید دانست.

وی گفت : با وجود اینکه ما اقدامات فراوانی انجام داده ایم، اما پس از گذشت 16 سال از امضای قرارداد اسلو هنوز قادر به برقراری صلح در منطقه نشده ایم.



به اعتقاد وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس، هنوز شکافهای زیادی بین تل آویو و تشکیلات خودگردان فلسطین به ویژه درباره بیت المقدس وجود دارد که رسیدن به توافق نهایی در کوتاه مدت را غیرممکن می کند.

گفتنی است دولت آمریکا پایان یافتن شهرک سازی در کرانه باختری و بیت المقدس را به عنوان شرط اصلی آغاز مذاکره صلح خاورمیانه عنوان کرده است. واشنگتن در همین رابطه از رژیم صهیونیستی خواسته برای سرعت بخشیدن به این مذاکرات، پروژه های شهرک سازی در مناطق اشغالی را دست کم برای مدت یک سال متوقف کند تا به این بهانه اعراب را برای عادی سازی روابط با صهیونیستها متقاعد کند، اما تل آویو با پذیرش مشروط این خواسته اعلام کرده تنها حاضر به انجام این خواسته برای مدت شش ماه است.