زبان البرادعي در مقابل ايران زبان تهديد و ارعاب است ولي در برابر اسرائيل زبان سازش است

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه الجزيره عربستان در سرمقاله امروز خود تحت عنوان" اسرائيل خارج از بازخواست و نظارت هسته اي است" ، نوشت: محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي هسته اي هدف از سفر خود را اعمال فشار بر اسرائيل درباره برنامه هسته اي اين رژيم اعلام نكرد.



الجزيره افزود: اين مرد حد و مرز نقش خود را مي داند(پاي خود را از گليم خود بيرون نمي برد) او به عنوان يك عرب رفتار نمي كند بلكه به عنوان كارمند آژانسي عمل مي كند كه بايد از وجدان بين المللي اش تبعيت كند و بر اساس آن عمل كند ولي متاسفانه بر اساس هواهاي نفساني و زياده خواهي هاي قدرت هاي سلطه گر جهان عمل كرده و از خواسته هاي آنها تبعيت مي كند.



اين روزنامه با اشاره به موضعگيري ضعيف البرادعي در مقابل صهيونيست ها و موضعگيري تند و سرسختانه در برابر ايران نوشت : زباني كه البرادعي در اسرائيل بكار برد زبان صلح و سازش بود، البرادعي مي گويد اميدوار است كه اسرائيل به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي بپيوندد و پروتكل الحاقي را امضا كند، در حالي كه مي بينيم درباره ايران همچنان به تهديد اين كشور ادامه مي دهد و گاه گاهي اين كشور را به اعمال مجازات تهديد مي كند.



الجزيره افزود : لذا واقعا دشوار است كه علت واقعي سفر البرادعي را درك كنيم ، سفري كه بار ديگر تاكيد كرد اسرائيل همچنان خارج از بازخواست جهاني درباره سلاح هاي ممنوعه جهاني است همانطور كه اين رژيم در مساله فلسطين نيز تمام قوانين بين الملل را به بازيچه گرفته و آنها را ناديده مي گيرد.



از اين رژيم خواسته نمي شود اين سلاح ها را نابود كند كه جهان همه مي دانند با توجه به افشاي گري مردخاي فعنونو دانشمند هسته اي اسرائيل، اين رژيم 200 كلاهك هسته اي در اختيار دارد.



اين روزنامه با اشاره به جوسازي هاي رژيم صهيونيستي عليه فعاليت هاي هسته اي مسالمت آميز ايران نوشت : اسرائيل به جاي گردن نهادن به خواست جامعه بين الملل، تلاش مي كند تا ديگران (ايران ) حتي برنامه هسته اي مسالمت آميز هم نداشته باشند چه رسد به برنامه هسته اي نظامي .



به نوشته الجزيره ، اين نشان مي دهد كه اسرائيل تمام ماموريت البرادعي را ناديده گرفت و از او خواست كه تمام تلاشش را تنها بر روي ايران متمركز كند تا جائي كه وزير امور خارجه اسرائيل در تعيين تكليفي براي البرادعي گفت كه اگر چيزي در قبال البرادعي انجام دهيم اين است كه از او بخواهيم به تلاش ها (فشارها) خود براي وادار كردن ايران به توقف تلاش هايشان براي توسعه تجهيزات هسته اي خود ادامه دهد، يعني مانع از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي شود.

الجزيره افزود : اظهارات مقامات اسرائيلي و اينكه البرادعي بايد به جاي سوال از تل آويو به فشارهايش بر ايران ادامه دهد، به اين معنا است كه البرادعي به اين علت به اسرائيل رفت تا فقط به ديدگاه هاي مقامات تل آويو درباره برنامه هسته اي ايران گوش دهد و نتايج اين ديدار آن را ثابت كرده است و به عبارت بهتر البرادعي هرگز نخواهد توانست به عمق و محتواي برنامه هسته اي اسرائيل كه به شكل خاص در نيروگاه ديمونا متمركز شده است، پي ببرد.

الجزيره به اظهارات كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا و تاكيد وي بر ادامه فشار بر ايران براي توقف برنامه هسته اي مسالمت آميز اين كشور نوشت: اين درحالي است كه كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در كنار سيلوان شالوم همتاي اسرائيلي اش گفت: آمريكا با تمام ابزارهاي ممكن به اعمال فشار و سختگيري بر ايران ادامه خواهد داد و تمام راههاي ديپلماتيك وراه هاي ديگر كه در اختيار ما است را ادامه مي دهيم تا جامعه بين الملل ازتلاش هاي انجام شده براي جلوگيري از دستيابي ايران به توسعه برنامه هسته اي يا داشتن سلاح هسته اي حمايت كند.



روزنامه عربستاني با اشاره به خارج بودن رژيم صهيونيستي از بازخواست و نظارت بين المللي به علت برخوردار بودن از حمايت هاي همه جانبه آمريكا نوشت : به هر حال اين منطق حاكم بر جهان است ، منطقي كه تنها كساني مانند اسرائيل كه تحت چتر حمايتي آمريكا باشند، از امتيازهاي لازم برخوردار هستند.



اسرائيل به لطف اين حمايت ها، قوانين بين الملل را چه در مساله فلسطين و چه در زرادخانه هسته اي خود زير پا گذاشته و همچنان به نقض مقررات جهاني و بي اعتنايي به افكار عمومي جهان ادامه مي دهد، بدون اينكه مورد بازخواست قرار گيرد، اين رژيم با امتيازهايي كه آمريكا برايش فراهم كرده همچنان به كشتار و اشغال در مناطق فلسطيني ادامه مي دهد بدون اينكه شوراي امنيت براي اعمال مجازات بر اين رژيم اقدام كند.

