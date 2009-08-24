سوابق "سوسن کشاورز" برای اداره آموزش و پرورش کافی نیست

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی سوابق و فعالیتهای "سوسن کشاورز" وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش دولت دهم هنوز در کمیسیون آموزش و تحقیقات آغاز نشده است، افزود: با توجه به سوابق علمی و اجرایی که از سوی رئیس جمهور عنوان شد فکر می کنیم که وی توانایی اداره و مدیریت وزارت آموزش و پرورش را نداشته باشد.

نماینده مردم تهران و شمیرانات در خانه ملت تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش بزرگترین و کلیدی ترین وزارتخانه کشور است که بیش از 40 درصد از پرسنل شاغل در کشور در آن حضور دارند و به همین دلیل این وزارتخانه به فردی احتیاج دارد که از توانایی مدیریت و برنامه ریزی بالایی برخوردار باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به تغییر قائم مقام وزیر آموزش و پرورش که هفته گذشته از سوی علی احمدی صورت گرفت، گفت: از رئیس جمهوری که یک هفته مانده به پایان دولتش چهار وزیر را برکنار کرده و بعد از حد نصاب افتادن دولت، برکناری سه نفر را لغو می کند، وزیری بیشتر از این توقع نمی رود که در روزهای پایانی کارش با هر قصد و نیتی، دست به تغییرات در معاونان خود بزند.

علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم چهارشنبه گذشته "ابوالفضل خادمیان" قائم مقام وزارت آموزش و پرورش را برکنار و به جای آن "فرشته حشمتیان" را به این سمت منصوب کرد.

علی احمدی در مراسم تودیع و معارفه این افراد گفته بود که "این تغییرات در سطح وزارت آموزش و پرورش در روزهای پایانی دولت نهم با هماهنگی دکتر احمدی نژاد صورت می گیرد."

سوسن کشاورز دارای دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت معلم است که از سوابق اجرایی وی نیز می توان به معاونت آموزش و پرورش استثنایی از تیرماه سال گذشته اشاره کرد.