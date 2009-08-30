محمدرضا رضایی با اشاره به حضور مرضیه وحید دستجردی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرنگار مهر گفت: سوابق کار وزیر پیشنهادی و سابقه نمایندگی و عضویت در کمیسیون بهداشت و درمان باعث شده که خانم دستجردی چهره شناخته شده ای برای اعضای این کمیسیون باشد.

مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت بهداشت در کابینه دهم در سال 1338 در شهر تهران متولد شده است. تحصیلات عالی خود را در سال 54 در دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرد و در سال 67 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان شد.

رضایی با تاکید بر نظر مثبت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان برای تصدی خانم دستجردی در وزارت بهداشت اضافه کرد: وزیر پیشنهادی نیز قبول دارد که این وزارت بهداشت، وزارتخانه سنگینی است که برای پیشبرد امور نیازمند همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی است.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به برنامه ها و اولویتهای دستجردی در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: وی بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی تاکید دارد و معتقد است که طرح پزشک خانواده برغم کارآیی که دارد هنوز با مشکلات و چالشهای زیادی مواجه است که باعث شده پزشکان شاغل در این طرح از انگیزه لازم برای همکاری با وزارت بهداشت برخوردار نباشند.

رضایی به اجرای بیمه همگانی و تولیت حوزه سلامت به عنوان دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی اشاره کرد و ادامه داد: خانم دستجردی معتقد است که برای پاسخگویی وزارت بهداشت به مسائل و مشکلات حوزه سلامت باید همه سیاست گذاریهای این حوزه در این وزارتخانه صورت گیرد.