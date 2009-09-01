آذربایجان غربی از کمبود شدید تختهای دیالیز رنج می برد

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با بیان اینکه هم اکنون 142 تخت برای 759 بیمار دیالیزی استان وجود دارد که جوابگو نیست، افزود: استاندار وجود تخت به بیمار دیالیز در کشور پنج به چهار بوده این در حالی است که این نسبت در استان هفت به یک است.

وی عدم پوشش بیمه تامین اجتماعی کارآمد برای بیماران و رشد سریع بیماری و ناتوانی بیماران در یافت افراد علاقمند جهت اهدای عضو به منظور پیوند کلیه را از اهم مشکلات بیماران دیالیزی استان ذکر کرد.

علیزاده خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش بیماران دیالیزی و با وجود خرید 60 دستگاه جدید دیالیز در دو سال اخیر و راه اندازی بخش های دیالیز در شهرستانهای چالدران و قره ضیاء الدین هنوز مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد.

وی از احداث بخشهای جدید دیالیز در شهرستانهای میاندواب و بوکان خبر داد و بیان داشت: متاسفانه با وجود همه این اقدامات به خصوص در مرکز شهرستان ضریب نسبت بیمار به دستگاه بالا زیاد است و برای خرید دستگاههای جدید و نیز جایگزینی دستگاههای قدیمی و فرسوده نیاز به تامین اعتبار داریم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در حال حاضر 700 بیمار دیالیزی تحت پوشش دانشگاه هستند، خاطر نشان کرد: به طور متوسط تعداد این بیماران بین 10 تا 40 درصد در طی سه سال اخیر افزایش یافته است که این امر نیازمند توجه و اموزش ویژه به مردم در مورد پیشگیری و درمان به موقع بیماریهای زمینه ای از جمله فشار خون، دیابت و چاقی و سایر بیماری ها است.