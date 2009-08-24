انتشار نتایج کنکور ارشد پزشکی در هفته آینده/ ظرفیت پذیرش اعلام شد

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی روز 11 شهریور اعلام می شود و با توجه به بررسی مدارک داوطلبان، این نتایج نهایی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: یک هزار و 522 نفر در 50 رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی پذیرفته می شوند.

طاهرنژاد خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی 282 نفر تعیین شده است که پس از اعلام نتایج نهایی آزمون، پذیرش در این واحدها نیز آغاز می شود.

به گزارش مهر، 42 هزار و 271 داوطلب در 23 شهر و 26 حوزه امتحانی در کشور در روزهای 28 و 29 خرداد ماه جاری با یکدیگر به رقابت پرداختند.