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۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

در هفته دولت؛

152 طرح عمرانی و تولیدی کشاورزی در سمنان افتتاح می شود

152 طرح عمرانی و تولیدی کشاورزی در سمنان افتتاح می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: 152 طرح عمرانی و تولیدی کشاورزی استان سمنان در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

علی اصغر میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: پروژه ها و طرحهای تولیدی و عمرانی جهاد کشاورزی استان سمنان در هفته دولت با 49 میلیارد و 860 میلیون ریال اعتبار آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرحها 399 نفر اشتغالزایی می شود، گفت: 829 خانوار در استان سمنان از مزایای این طرحها بهره مند می شوند.

به گفته وی، از این تعداد پروژه 129 پروژه مربوط به آب و خاک، 9 پروژه امور دام، هشت پروژه باغبانی و شش پروژه به شیلات و زراعت اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان عنوان کرد: 129 پروژه عمرانی از طرحهای جهاد کشاورزی استان عمرانی و بقیه تولیدی است.

میرزایی یادآور شد: 99 پروژه در شهرستان سمنان، 33 پروژه در دامغان، هشت پروژه در شاهرود، شش پروژه در گرمسار و شش پروژه در شهرستان مهدیشهر پروژه های آماده بهره برداری این استان است.

کد مطلب 934986

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