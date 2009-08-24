اظهار نظرها در خصوص نشست خیابان نواب غیرکارشناسی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس احمد دنیامالی با بیان اینکه پروژه تونل توحید از زمان آغاز عملیات اجرایی در یک پروسه 30 ماهه آماده بهره برداری خواهد شد، گفت: این پروژه که زمان اجرای آن 30 ماه اعلام شده از نظر حجم و طول تقریبا سه برابر تونل رسالتی است که در 120 ماه آماده بهره برداری شد.

به گفته دنیا مالی، شهرداری تهران در اجرای تونل توحید از تجربه گرانبهایی که در احداث تونل رسالت به دست آورده بود استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به حادثه نشست خیابان نواب، این حادثه را به مغارهای زیر زمین نسبت داد و گفت: این در حالی است که ما در طول سال معمولا در چند نقطه از شهر این گونه فرو نشست ها را شاهدیم که دلیل آنها مغارهای زیر زمین است. این موضوع در جلساتی که با برخی افراد صاحب نام در بحث ژئوتکنیک برگزار کردیم تایید شد.

معاون شهردار تهران بار دیگر بر ضریب ایمنی بالای پروژه تونل توحید اشاره و اضافه کرد: ضریب ایمنی بالا در احداث این پروژه بارها از سوی کارشناسان بنام و مطرح تونلینگ خارجی که از این پروژه بازدید داشتند، تایید شده است.

وی در ادامه گفت: بعد از حادثه فرونشست خیابان نواب بعضا برخی اظهارنظرها از سوی کسانی که مسئولیتهای غیراجرایی دارند بدون کار کارشناسی مطرح شده بود.