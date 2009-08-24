طرح "آتیه فرشتگان" در کمیته امداد غرب استان تهران اجرا شد

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نگرانی در مورد آینده فرزندان معنوی تحت حمایت به خصوص ایتام از دغدغه های کمیته امداد است و رسیدگی به این موضوع مهم در تمامی سرفصلها مثل تحصیلات، جهیزیه، اشتغال، مسکن و ... مورد توجه است.

وی ادامه داد: این امر ما را بر این داشت تا ضمن هماهنگی با حامیان، بخشی از سرانه دریافتی اکرام ایتام که از سوی حامیان واریز می شود را به عنوان سپرده بلند مدت در حسابی تحت عنوان آتیه فرشتگان به نام ایتام پس انداز کنیم.

این مسئول بیان کرد: هدفمند کردن بخش مدیریت بر وجوه ایتام، اختصاص سود به صورت روزشمار به حسابهای افتتاح شده، دریافت تسهیلات بانکی در سرفصلهای تحصیلی، رفاهی، ازدواج، درمان، اشتغال و مسکن با شرایط آسان و با معرفی نامه کمیته امداد به بانک از اهداف این طرح است.

عروجی خاطرنشان کرد: افتتاح حساب پس انداز بلندمدت در یکی از بانکهای دولتی به نام ایتام را از دیگر اهدافطرح یادشده است.

مدیرکل کمیته امداد غرب استان تهران اضافه کرد: به دنبال برگزاری جلسات متعدد و مشترک بین مدیران بانک و معاونان و کارشناسان کمیته امداد مقرر شد طی تفاهمنامه ای نسبت به ارائه خدمات و تسهیلات به ایتام اقدامات لازم صورت گیرد.

عروجی یادآور شد: در این راستا مقرر شد جهت هدفمند کردن مساعدتهای صورت پذیرفته به ایتام و مدیریت بر وجوهات واریزی به ویژه در خصوص ایتامی که دارای چندین حامی هستند، بخشی از مبالغ واریزی حامیان به حساب آتیه فرشتگان منتقل شود.