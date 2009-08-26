فقدان سرمایه گذاری مناسب باعث کاهش انگیزه های جوانان خوزستان شده است

حجت الاسلام رضا کلاه کج در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: بی توجهی به سرمایه گذاری برای این قشر باعث شده که بسیاری از این جوانان در سالهای آخر تحصیلات خود به استانهای برخوردار مهاجرت کرده و بتوانند در رشته مورد علاقه خود قبول شوند.

وی افزود: علاوه بر مشکلات ازدواج و مسکن یکی از مشکلات اساسی جوانان خوزستانی، فقدان سرمایه گذاری بر روی آنهاست که موجب کاهش انگیزه تحصیلی آنان و قرار گرفتن استان در رتبه های پایین علمی شده است.

کلاه کج گفت: اعتمادسازی و جایگاه بخشی به حضور رسمی جوانان در مجامع دولتی و غیر دولتی از مهم ترین مباحث مورد نیاز جوانان خوزستان است.



مدیر سازمان ملی جوانان خوزستان با اشاره به اینکه جوانان خوزستان افسرده ترین جوانان کشور هستند شرایط آب و هوایی، وجود پدیده گرد و غبار و نبود امکانات و تفریحات رفاهی ویژه جوانان را در این امر دخیل دانست.

وی عنوان کرد: اگر مسئولان استان از بین جوانان مستعد و برگزیده تعدادی را انتخاب کنند و به صورت آزمایشی بر روی آنان سرمایه گذاری کنند به طور حتم شاهد حضور پررنگ تر جوانان استان در رتبه های تک رقمی کنکور خواهیم بود.



کلاه کج حضور جوانان خوزستان در عرصه های مدیریتی و زمینه های مشاوره ای را نامطلوب دانست و افزود: حضور و مشارکت جوانان استان نه تنها در عرصه های مدیریتی بلکه در زمینه های مشاوره ای نیز از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست که اهمیت توجه مسئولان به جوانان را در بکارگیری این قشر عظیم در مسئولیتهای مهم و کارساز استانی، می توان با مراجعه به ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی مشاهده کرد.

مدیر سازمان ملی جوانان خوزستان برطرف کردن مشکلات قشر جوان خوزستان را نیازمند عزم جدی عنوان کرد و گفت: در مطالعات و تحقیقات این سازمان مشکلات مختلف جوانان خوزستان شناسایی و مشخص شده است که برای حل این مشکلات نیاز به عزم ملی وجود دارد که امید است رئیس دولت دهم در جهت سرعت بخشیدن به برطرف شدن گرفتاریهای نسل سوم دستورات لازم را صادر کنند.



وی تشکیل جلسات مستمر و مداوم و تسهیل امور جوانان و توجه مدیران استان به مشکلات و نیازهای جوانان جهت محو این مشکلات را ضروری دانست و گفت: مدیران استان باید در کنار فعالیتهای گسترده عمرانی و فعالیتهای روزمره اداری خود زمان مستقلی را برای رسیدگی به مشکلات جوانان و حضور در مجامع این گروه بزرگ و دیداربا آینده سازان اختصاص دهند.