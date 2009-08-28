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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

صلح‌جو در گفتگو با مهر:

خانه سینما با برگزاری جشن غیر رقابتی از اهداف خود دور می‌شود

خانه سینما با برگزاری جشن غیر رقابتی از اهداف خود دور می‌شود

یک منتقد معتقد است برگزاری غیر رقابتی جشن خانه سینما علاوه بر دور کردن سینما و سینماگران از چارچوب‌های اصلی برپایی این جشن موجب فاصله گرفتن از اهداف آن می‌شود.

طهماسب صلح‌جو به خبرنگار مهر گفت: تمام جشنواره‌های دنیا با اهداف مشخص برپا می‌شوند و جشنواره‌های سینمایی باید اهدافی را دنبال کنند که در رشد و ارتقای فرهنگ و سینما موثر و راهگشا باشد. اگر می‌خواهیم گامی برای رشد در عرصه‌های مختلف برداریم باید با مشکلات مقابله کنیم و اجازه ندهیم مسائل مختلف و شرایط خاص باعث توقف ما در رسیدن به مراحل بالاتر شود.

این منتقد سینما ادامه داد: برپایی جشن خانه سینما به مناسبت بزرگداشت روز ملی سینما حرکتی قابل قبول در راستای شکوفایی هر چه بیشتر سینما و گرامیداشت سینماگران و مورد قبول و احترام تمام اهالی سینما است. شرکت و حضور هر سال سینماگران در این مراسم بیانگر این واقعیت است.

صلح‌جو با اشاره به لزوم وجود اهداف مشخص در چارچوب‌های تعیین شده برای برپایی این جشن گفت: برای برگزاری مراسمی باشکوه که پیامدهای مثبت برای سینمای ایران به دنبال داشته باشد نیاز به برنامه‌ریزی مناسب و اهدافی مشخص در چارچوب تعیین‌شده داریم.

وی درباره غیر رقابتی برگزار شدن سیزدهمین دوره جشن خانه سینما گفت: خارج شدن روند برپایی این جشن از چارچوب اصلی آن و قرار گرفتن در مسیری نامتداول نشان از تغییر اهداف برگزاری این جشن و برپایی کم شکوه جشن امسال است.

صلح‌جو در پایان گفت: جشن خانه سینما مربوط به جریان حرفه‌ای سینما است و برگزاری آن به صورت غیر رقابتی به نفع جریان سینما و سینماگران نیست. تصمیمی که امسال درباره جشن گرفته شد در نهایت موجب فاصله گرفتن از اهداف اصلی آن می‌شود.

کد مطلب 935094

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