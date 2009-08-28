طهماسب صلحجو به خبرنگار مهر گفت: تمام جشنوارههای دنیا با اهداف مشخص برپا میشوند و جشنوارههای سینمایی باید اهدافی را دنبال کنند که در رشد و ارتقای فرهنگ و سینما موثر و راهگشا باشد. اگر میخواهیم گامی برای رشد در عرصههای مختلف برداریم باید با مشکلات مقابله کنیم و اجازه ندهیم مسائل مختلف و شرایط خاص باعث توقف ما در رسیدن به مراحل بالاتر شود.
این منتقد سینما ادامه داد: برپایی جشن خانه سینما به مناسبت بزرگداشت روز ملی سینما حرکتی قابل قبول در راستای شکوفایی هر چه بیشتر سینما و گرامیداشت سینماگران و مورد قبول و احترام تمام اهالی سینما است. شرکت و حضور هر سال سینماگران در این مراسم بیانگر این واقعیت است.
صلحجو با اشاره به لزوم وجود اهداف مشخص در چارچوبهای تعیین شده برای برپایی این جشن گفت: برای برگزاری مراسمی باشکوه که پیامدهای مثبت برای سینمای ایران به دنبال داشته باشد نیاز به برنامهریزی مناسب و اهدافی مشخص در چارچوب تعیینشده داریم.
وی درباره غیر رقابتی برگزار شدن سیزدهمین دوره جشن خانه سینما گفت: خارج شدن روند برپایی این جشن از چارچوب اصلی آن و قرار گرفتن در مسیری نامتداول نشان از تغییر اهداف برگزاری این جشن و برپایی کم شکوه جشن امسال است.
صلحجو در پایان گفت: جشن خانه سینما مربوط به جریان حرفهای سینما است و برگزاری آن به صورت غیر رقابتی به نفع جریان سینما و سینماگران نیست. تصمیمی که امسال درباره جشن گرفته شد در نهایت موجب فاصله گرفتن از اهداف اصلی آن میشود.
نظر شما