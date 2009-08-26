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۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

با مشارکت کره؛

پانورامای موزه دفاع مقدس همدان ساخته می شود

همدان - خبرگزاری مهر: کره شمالی در ساخت پانورامای باغ موزه دفاع مقدس همدان مشارکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، استاندار همدان صبح چهارشنبه در دیدار با گروه متخصصان اعزامی از کره شمالی در خصوص ساخت و تجهیز بزرگترین باغ موزه دفاع مقدس کشور گفت: این موزه مظهر رشادتها و فداکاری ‌های ملت ایران در دوران دفاع مقدس است که در معرض دید گردشگران داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

بهروز مرادی عنوان کرد: ایجاد یک باغ موزه ارزشمند در فضایی مناسب که گویای واقعیات حماسی هشت سال دفاع مقدس باشد یک دغدغه اساسی بود که اکنون مراحل نهایی تکمیل آن انجام شده است.

گروه متخصصان کره شمالی پس از نشست با استاندار، معاونان وی و مسئولان دستگاه ‌های اجرایی استان همدان، از محل اجرای پروژه عظیم باغ موزه دفاع مقدس همدان بازدید کنند.

باغ موزه بزرگ دفاع مقدس همدان در زمینی به مساحت شش هکتار در چهار باغ کولاب این شهر به عنوان گنجینه ارزشمندی از اسناد تاریخی و حماسی هشت سال دفاع مقدس ساخته شده است.

کد مطلب 935126

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