غیر رقابتی شدن جشن سیزدهم خانه سینما تمهیدی هوشمندانه است

سعید سعدی به خبرنگار مهر گفت: جشن خانه سینما یکی از مهمترین مراسم سینمایی در ایران است،برگزارکنندگان و داوران آن از افراد با تجربه و حرفهای و مورداحترام سینماگران هستند، این جشن در روز ملی سینما و برای ارج نهادن به سینما و سینماگران برگزار میشود.
وی افزود: اهالی سینما از صمیم قلب در این جشن شرکت میکنند و جشن خانه سینما را محفلی برای گردهمایی، نقد و بررسی آثار یکدیگر میدانند و برای این جشن و رقابت درآن اهمیت قائل هستند.
تهیهکننده فیلم سینمایی "تردید" گفت: امسال جشن خانه سینما تحت تاثیر شریط اجتماعی قرار گرفته و با توجه به مشکلات و مسائل شناخته و ناشناخته موجود و فرا روی سینمای ایران و مشکلاتی که گریبانگیر سینما و سینماگران شده، مسئولان جشن خانه سینما، تصمیم به برگزاری غیررقابتی این جشن گرفتهاند.
سعدی با اشاره به حضور افراد حرفهای و با تجربه در خانه سینما گفت: با توجه به اینکه تصمیم غیررقابتی شدن جشن خانه سینما توسط اشخاصی ازاهالی سینما و آشنا با دغدغههای آن گرفته شده است، براساس دلایل قابل قبول و تمهیدی هوشمندانه برای بقای سینما بوده و برای سینماگران قابل احترام است.
وی در پایان درباره مسائل حاشیهای به وجود آمده دربرگزاری جشنواره کودک و نوجوان و تاثیر آن بر جشن خانه سینما گفت: اتفاقاتی که درجشنواره فیلم کودک و نوجوان رخ داد توجیه مناسب و منطقی برای تغییر در نحوه برگزاری جشن خانه سینما نیست. تغییردر شکل اجرایی جشن خانه سینما به دلایل گوناگون و براساس ارزیابی کارشناسان و مسئولان جشن صورت گرفته است.
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