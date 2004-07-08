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۱۸ تیر ۱۳۸۳، ۲۰:۳۰

منابع خبري گزارش دادند

وضعيت در اوستياي جنوبي غير قابل كنترل است

مدير موسسه بين المللي تحقيقات سياسي - انساني امروز اعلام كرد كه وضع در اوستياي جنوبي تقريبا غير قابل كنترل است .

به گزارش خبرگزاري "مهر"  ، وياچسلاو ايگرونوف مديرموسسه بين المللي تحقيقات سياسي و انسان دوستانه دركنفرانسي  مطبوعاتي به خبرگزاري "ريانوستي"  گفت :  رهبري گرجستان معتقد است كه پس  از در دست گرفتن قدرت در آجاريا ، اوستياي جنوبي بايد به تابعيت تفليس درآيد . برخلاف آجاريا ، در گيري بين اوستيا و گرجستان قومي است .

وي افزود : در گيري نظامي اوايل دهه 1990 منجربه جدايي واقعي اوستياي جنوبي از گرجستان شد .

ايگرونف خاطر نشان كرد : تحولات اخيرا در آجاريا نشان مي دهد كه رهبري گرجستان به سختي قادر خواهد بود كه سران اوستياي جنوبي را ترغيب كند كه زندگي آنان بعد از اتحاد دوباره با گرجستان آرام خواهد بود .

با وجود اين ، وي پيروزي تفليس را  در درگيري اوستيا و گرجستان منتفي ندانست و اين پيروزي را به خاطر نظاميان تحت آموزش آمريكا و جامعه تلفيقي اين منطقه عنوان كرد .

ويچسلاو ايگرونف گفت : در اين مورد ، گرجستان براي حل مشكل آبخازيا ازهمين روش استفاده خواهد كرد .

وي افزود : گرجستان به سختي در درگيري با آبخازيا پيروز خواهد شد هر چند اين احتمال وجود دارد . اگر چنين چيزي روي دهد گرجستان بر روي يك آتشفشان خوابيده است .

وي در پايان يادآور شد :  درگيري هاي مسلحانه كشورهاي قفقاز شمالي را فرا خواهد گرفت و اين امر مدتي اين منطقه را بي ثبات خواهد كرد.  

کد مطلب 93521

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