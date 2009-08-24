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۲ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

شهرداری تهران اعلام کرد:

هیچ خطری املاک محدوده نواب را تهدید نمی کند

هیچ خطری املاک محدوده نواب را تهدید نمی کند

به دنبال انتشار خبری مبنی بر توصیه شهرداری یکی از نواحی منطقه 10 به تخلیه املاک خیابان نواب حد فاصل خیابانهای ارومیه و کلهر، روابط عمومی معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران در اطلاعیه ای با تکذیب این خبر تاکید کرد: هیچگونه خطری این محدوده را تهدید نمی کند و شهروندان محدوده مذکور نگرانی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: استناد یکی از خبرگزاری ها به نامه ای است که در روز حادثه فرونشست خیابان نواب به برخی پلاکهای این محدوده به منظور رفع خطر ابلاغ شده است .

روابط عمومی معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران در این اطلاعیه با اشاره به اظهارات اخیر معاون فنی عمرانی شهرداری تاکید کرده است: مخاطب مهندس دنیامالی در رابطه با القای نا امنی به مردم برخی جریانهای سیاسی هستند و کماکان از نهادهای مسئول می خواهیم که موضوع به مخاطره انداختن احساس  امنیت شهروندان از طریق القای ناامنی در شهر را با حساسیت دنبال  کنند.

کد مطلب 935252

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