هیچ خطری املاک محدوده نواب را تهدید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: استناد یکی از خبرگزاری ها به نامه ای است که در روز حادثه فرونشست خیابان نواب به برخی پلاکهای این محدوده به منظور رفع خطر ابلاغ شده است .

روابط عمومی معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران در این اطلاعیه با اشاره به اظهارات اخیر معاون فنی عمرانی شهرداری تاکید کرده است: مخاطب مهندس دنیامالی در رابطه با القای نا امنی به مردم برخی جریانهای سیاسی هستند و کماکان از نهادهای مسئول می خواهیم که موضوع به مخاطره انداختن احساس امنیت شهروندان از طریق القای ناامنی در شهر را با حساسیت دنبال کنند.