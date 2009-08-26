برخی تهیه کنندگان در حق پیشکسوتان بازیگری اجحاف کرده اند

این پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعدادی از تهیه کنندگان برنامه های سینمایی و تلویزیونی در خصوص پرداخت به موقع دستمزد بازیگران پیشکسوت کوتاهی می کنند و گاهی این امر را مدتهای طولانی به تاخیر می اندازند.

ورشوچی ادامه داد: اجحاف تهیه کنندگان تنها به من نبوده و بسیاری از دیگر پیشکوستان بازیگری نیز با این مشکل مواجه بوده اند.

این هنرمند بیان کرد: در حال حاضر پیشکسوتان بازیگری مشکلات خاص خود دارند و کم لطفی تهیه کنندگان این مشکلات را مضاعف می کند.

ورشوچی عنوان کرد: فعالیتهای سینمایی و تلویزیونی، امری فرهنگی است و از این نظر تهیه کنندگی تلویزیون و سینما شغلی فرهنگی محسوب می شود.

تهیه کنندگان به ارزش فرهنگی شغل خود واقف باشند

ورشوچی اظهار داشت: تهیه کنندگان باید به ارزش فرهنگی شغل خود واقف باشند و با عملکرد نامطلوب خود از این ارزش نکاهند.

این هنرمند یادآور شد: پیشکسوتان رشته های مختلف هنری در راه ارتقای فعالیتهای هنری از عمر خود مایه گذاشته اند و نباید با آنها به گونه ای برخورد شود که سزاوار آن نیستند.

سازمانی در خصوص استخدام بازیگران به وجود آید

ورشوچی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: هیچ سازمان و مرکزی وجود ندارد که بازیگران را استخدام کند و لازم است این سازمان به وجود آید.

وی ادامه داد: اگر سازمان و مرکز یادشده تاسیس و برپا شود و بازیگران به استخدام آن درآیند، پیگیری خواسته های بازیگران بیشتر محقق می شود که این امر در کاهش مشکلات این هنرمندان تاثیر فراوانی دارد.

این پیشکسوت هنر عنوان کرد: البته در حال حاضر خانه سینما برپاست اما بهتر است سازمان و مرکزی نیز برای استخدام بازیگران داشته باشیم تا این سازمان بتواند در کنار خانه سینما در جهت پیگیری خواسته های به حق بازیگران گامهای موثری بردارد.

بازیگران پیشکسوت ایران به جایگاه شایسته خود دست نیافته اند

این هنرمند در آخرین بخش سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: به طور کلی می توان گفت بازیگران پیشکسوت ایران به جایگاه شایسته خود دست نیافته اند و در مورد آنها بی مهری هایی صورت گرفته است.

ورشوچی اظهار امیدواری کرد: حمایتهای مسئولان ذیربط از هنرمندان هنر نمایشی به ویژه پیشکسوتان این عرصه افزایش یابد تا کمتر شاهد بی توجهی و کم توجهی به این هنرمندان باشیم.

ورشوچی متولد سال 1304 است و حدود 58 سال است که در زمینه هنرهای نمایشی فعالیت می کند.