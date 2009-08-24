یورش نظامیان آمریکایی به منازل مردم در رمادی / دستگیری 18 فرد تحت پیگرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نظامیان آمریکایی امروز یک غیر نظامی را به ضرب گلوله به قتل رساندند.



شاهدان اعلام کردند نظامیان آمریکایی در جریان عملیات جستجو و بازرسی منازل در منطقه الخالدیه در شهر رمادی، یک غیر نظامی را کشتند و شش نفر دیگر را بازداشت کردند و وسایل منازل را از بین بردند.

ارتش آمریکا هیچ توضیحی درباره این عملیات که نقض توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و واشنگتن است، ارائه نکرده است.

خبر دیگر اینکه نیروهای وابسته به وزارت کشور امروز هشت فرد تحت پیگرد در ارتباط با مسائل تروریستی را در شهر الحضر در شرق موصل دستگیر کردند.



زخمی شدن پنج نیروی پلیس بر اثر انفجار بمب در غرب موصل از دیگر تحولات مربوط به عراق است.



از شهر تکریت زادگاه صدام دیکتاتور معدوم سابق عراق خبر می رسد که واحد خنثی کننده مواد منفجره ارتش عراق امروز یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده را در شرق این شهر کشف و خنثی کرد.



یک منبع امنیتی در استان بابل نیز از دستگیری 10 فرد تحت پیگرد در منطقه الحمزه در عملیات نیروهای امنیتی خبر داد.

کمیته وزارتی امنیتی عراق امروز نشست مهمی به ریاست نوری المالکی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح برای بررسی حوادث امنیتی اخیر و بررسی راههای جلوگیری از آن برگزار می کند.



همچنین مردان مسلح ناشناس امروز یک غیر نظامی را در منطقه شارع غازی در مرکز شهر موصل به قتل رساندند.