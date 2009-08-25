تعویق در میزبانی ایران برای نمایشگاه جهانی کتاب کودکان معلول

دبیر شورای کتاب کودک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: قرار بود این نمایشگاه از اول سپتامبر سال جاری میلادی (10 شهریورماه) و به مدت سه ماه به میزبانی تهران در کشورمان برگزار شود که با توجه به رزرو شدن این زمان توسط کشوری دیگر پیش از ما میزبانی ایران نیز به سال بعد موکول شد.

نوش آفرین انصاری بدون اشاره به نام کشور مذکور و دلیل تداخل ایجاد شده در تعیین زمان میزبانی این نمایشگاه تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که "زمان در نظر گرفته شده برای ایران محفوظ است کشورمان سال آینده در همین زمان از سپتامبر 2010 به مدت سه ماه میزبان این نمایشگاه خواهد بود.

بخشی از دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) هر دو سال یکبار نمایشگاهی را با هدف معرفی کتابهای مناسب تهیه شده برای کودکان با نیازهای ویژه (معلول) برگزار می‌کند که در آن 50 اثر برتر از کشورهای مختلف جهان به نمایش درخواهد آمد.

دوره اخیر این نمایشگاه جهانی آوریل سال جاری میلادی (اردیبهشت 1388) در بولونیا ایتالیا گشایش یافت و همانجا ایران آمادگی خود را برای میزبانی آن در اواخر تابستان 2010 اعلام کرد که به گفته دبیر شورای کتاب کودک "مورد موافقت قرار گرفت" و حتی فراخوان برای حضور نویسندگان و تصویرگران در این نمایشگاه ارائه شد و پنج کتاب متناسب با موضوع نمایشگاه نیز دریافت شد.









