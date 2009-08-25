جامعه داوری انتظار بالایی ندارد/ نباید شأن ومقام داور را پایین بیاوریم

مسعود مرادی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: جامعه داوران پس از اعتراض های اخیر و مسائلی که در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مطرح شد، انتظار داشتیم تا فدراسیون با احترام به شان و جایگاه داوران فوتبال کشور در خصوص افزایش دستمزد داوران تصمیم بگیرد چرا که اعتقاد داریم، انتظار داوران کشور انتظار معقولی بود و توقع زیادی نبود.

مرادی تصریح کرد: اعتراض داوران برای افزایش 100 هزار تومانی نبود که فدراسیون تنها با این مبلغ برای افزایش دستمزد داوران موافقت کرده است .

داور بین المللی فوتبال کشورمان اظهار داشت : البته دور از شان و مقام قضاوت است که بخواهند در مورد مسائل مالی صحبت کنند ولی اگر قرار بود این مبلغ ناچیز به حقوق داوران اضافه شود که دیگر این اندازه روی پایین بودن دستمزد داوران اعتراض نمی کردیم .

وی در خصوص اینکه گفته می شود هرگونه افزایش دستمزد داوران برای فدراسیون فوتبال بار مالی به همراه دارد و فدراسیون با اعتبارات موجود قادر به پرداخت حق الزحمه کافی به داوران کشور نیست اظهار داشت: اگر فدراسیون در پرداخت های خود به داوران با مشکل مالی روبروست من یک پیشنهاد عملی برای فدراسیون فوتبال دارم.

مرادی اذعان کرد: من به فدراسیون پیشنهاد می کنم به داوران پول پرداخت نکند در عوض اجازه بدهند تا داوران خودشان برای هر مسابقه اسپانسر انتخاب کنند. با این شیوه نه تنها بارمالی به فدراسیون تحمیل نخواهد شد بلکه مشکل مالی داوران نیز حل می شود.

وی با بیان اینکه امیدوار بودیم در نشست اعضای کمیته داوران با مسئولان فدراسیون مشکل پایین بودن دستمزد داوران به گونه ای حل شود و راهکار مناسبی برای آن پیدا شود ، اظهار داشت: بنده به عنوان جزیی از جامعه داوری کشور تابع تصمیم داوران فوتبال کشور هستم و هر تصمیمی که آنها صلاح بدانند، اجرا خواهم کرد. داوران برجسته فوتبال کشور در نظر دارند در نشستی با آقای کفاشیان مسائل و مشکلات خود را بطور رو در رو با ایشان درمیان بگذارند و امیدوارم مسئولان فدراسیون نیز به این حداقل خواسته داوران توجه کنند و راهکاری معقول را برای حل مشکل افزایش دستمزد داوران فوتبال کشور پیدا کنند.