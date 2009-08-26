آزیتا رصافی تهیهکننده این مستند به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید این مستند در 13 قسمت 20 دقیقهای از چندی پیش آغاز شده و تولید آن هم ظرف دو هفته آینده آغاز میشود. مستند "13 سالهها" با موضوع نوجوانان تهیه میشود. در این مستند قصد داریم نوجوانانی را معرفی کنیم که با شرایط سخت زندگی خود کنار آمده و در کار و زندگی موفق هستند.
وی در ادامه افزود: مثلاً نوجوانی که از طریق چوپانی خرج تحصیل خود را تامین میکند. در کنار نوجوانان تصویر بزرگسالانی هم نشان میدهیم که بعد از گذراندن مشکلات اکنون به موقعیت خوب اجتماعی رسیدهاند.
این تهیهکننده ادامه داد: در مستند "13 سالهها" قصد نداریم نوجوانان المپیادی را معرفی کنیم، بلکه بیشتر به دنبال شخصیتهایی هستیم که برای نوجوانان تازگی داشته باشند. نرگس ادبخواه تحقیق و نگارش این مستند را به عهده دارد.
نظر شما