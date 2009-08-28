محمد حسین‌پور تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید پروژه به نویسندگی و کارگردانی جهاندخت خادم آبان‌ماه شروع می‌شود و دی‌ماه به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو آن را کلید می‌زنیم. لوکیشن‌های فیلم در تبریز، میانه، شیراز، تهران و کشور ارمنستان است.

وی در ادامه افزود: خادم از دو سال پیش تحقیق و نگارش پروژه "باغچه‌بان" را آغاز کرد و ابتدا قرار بود در قالب یک مجموعه به زندگی جبار باغچه‌بان بپردازیم، اما مدیران شبکه دو ترجیح دادند زندگی او را از دوران کودکی تا زمان مرگ در قالب یک فیلم 90 دقیقه‌ای به تصویر بکشیم.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: هدف از تولید این فیلم تلویزیونی نشان دادن سختی‌ها، مرارت‌ها و تلاشی است که باغچه‌بان در راه هدف خود انجام داده تا الگویی برای جوانان باشند. در این فیلم تلاش می‌کنیم به مستندات زندگی باغچه‌بان وفادار باشیم.

جبار عسگرزاده معروف به باغچه‌بان سال 1264 در ایروان به دنیا آمد. او بنیانگذار آموزش ناشنوایان، مؤلف کتاب‌های اول دبستان، مخترع تلفن گنگ برای ناشنوایان و مبتکر تقویم بصری است.