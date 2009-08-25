امسال 12 طرح مختلف ریلی در راه آهن هرمزگان اجرا می شود

علی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اشاره به ریل گذاری 431 کیلومتری خط دوم از بافق تا ایستگاه تزرج افزود: طول کل ریل گذاری از بافق تا بندرعباس 613 کیلومتر بوده که در حال حاضر 68 درصد آن انجام شده و درصورت تأمین ریل و ادوات مورد نیاز نیمی از کل مسیر باقیمانده نیز در سال جاری انجام خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر طرح فیبرنوری از بافق تا سیرجان با تجهیزات WRI نصب شده و در حال بهره برداری است.

امینی پیشرو ادامه داد: طرح نصب فیبرنوری از سیرجان تا بندرعباس نیز به چهار فاز تقسیم و پیمانکار سه فاز آن نیز مشخص شده است.

مدیرکل راه آهن هرمزگان میزان جابجایی مسافر در 4 ماه ابتدای سال جاری را 381 هزار و 200 نفر برشمرد و گفت: میزان جابجایی مسافر در راه آهن هرمزگان در 4 ماهه ابتدای سال جاری در قیاس با همین مدت در سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

وی درباره تخلیه و بارگیری در 4 ماهه ابتدای سال جاری نیز افزود: میزان تخلیه و بارگیری کانتینر به تعداد 27 هزار و 619 TEU بوده که در قیاس با همین مدت در سال گذشته 1/15 درصد افزایش داشته است.

امینی پیشرو تخلیه و بارگیری کالا در 4 ماهه ابتدای امسال را شامل 56 هزارو 875 دستگاه واگن و 3 میلیون و 757 هزارتن بر شمرد.

مدیرکل راه آهن هرمزگان طرحهای سرمایه سال گذشته راه آهن هرمزگان را شامل 30 طرح با ارزش 40 میلیارد ریال دانست و گفت: درعین حال کل طرحهای عمرانی سال گذشته 17 طرح بوده که برای آن 21 میلیارد ریال جذب شده و مانده اعتبار مورد نیاز نیز 28 میلیارد ریال است.

امینی گفت: از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران برنامه حمل و نقل باری ناحیه هرمزگان در سال جاری با رشد متوسط 5/22 درصد نسبت به سال گذشته اعلام شده است و با برنامه ریزی های انجام شده، سعی خواهد شد به اهداف تعیین شده دست یابیم.