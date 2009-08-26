بهره برداری از چهار طرح گازرسانی در بوشهر آغاز شد

مهندس اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر گفت: در این هفته دو جایگاه C.N.G در شهرهای بوشهر و خورموج افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی از بهره برداری شبکه گازشهری اهرم نیز در این هفته خبر داد و گفت: این شهر چهاردهمین شهر است که در استان بوشهر به شبکه گاز سراسری کشور متصل خواهد شد.

مفرد بوشهری افزود: این پروژه با خط انتقالی به طول 2100 متر و شبکه شهری به طول 27 کیلومتر با یک ایستگاه T.B.S و C.G.S با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت با اعتباری معادل 18 میلیارد ریال توسط پیمانکاران بومی به اتمام رسیده است.

وی از اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه گاز طبیعی خبر داد و گفت: با گاز رسانی به نیروگاه گازی بوشهر و اتصال این نیروگاه توسط خط لوله 16 اینچ و فشار 250 PSI به شبکه گاز سراسری، روزانه 500 هزار لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی خواهد شد.