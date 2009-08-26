بهره برداری از چهار طرح گازرسانی در بوشهر آغاز شد

مهندس اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر گفت: در این هفته دو جایگاه C.N.G در شهرهای بوشهر و خورموج افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی از بهره برداری شبکه گازشهری اهرم نیز در این هفته خبر داد و گفت: این شهر چهاردهمین شهر است که در استان بوشهر به شبکه گاز سراسری کشور متصل خواهد شد.
مفرد بوشهری افزود: این پروژه با خط انتقالی به طول 2100 متر و شبکه شهری به طول 27 کیلومتر با یک ایستگاه T.B.S وC.G.S با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت با اعتباری معادل 18 میلیارد ریال توسط پیمانکاران بومی به اتمام رسیده است.
وی از اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه گاز طبیعی خبر داد و گفت: با گاز رسانی به نیروگاه گازی بوشهر و اتصال این نیروگاه توسط خط لوله 16 اینچ و فشار 250 PSI به شبکه گاز سراسری، روزانه 500 هزار لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر خاطرنشان کرد: بعد از نیروگاه تشان در شهرستان جم و نیروگاه B.O.O عسلویه و نیروگاه بعثت در شهرستان کنگان، این چهارمین نیروگاه استان است که از گاز طبیعی بهره مند خواهد شد.
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