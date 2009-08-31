به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که با توجه به وجود نیروهای دارای مدرک کارشناسی برای دوره ابتدایی به‌ کارگیری دارندگان مدرک کاردانی به جز فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم به افت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان منجر می‌شود.

مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به نقاط ضعف طرح استخدام 60 هزار معلم حق التدریس و آموزشیار نهضت سواد آموزی که طبق مصوبه مجلس باید طی پنج سال استخدام شوند، پرداخته است.

در این گزارش آمده است: اگر چه واجدین شرایط ظرف مدت پنج سال به استخدام درمی‌آیند ولی با توجه به میانگین 12 ساعت تدریس فعلی آنان و افزایش آن به 24 ساعت برای تعدادی از نیروها و تورم موجود نیرو از نظر جنس و رشته در برخی از مناطق و علی‌رغم پرداخت حجم سنگین حق‌التدریس درکنار نیروهای رسمی و حق‌التدریسی، موجب نابسامانی بیشتر نیروی انسانی در آموزش و پرورش می‌شود.

مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد که با توجه به وجود نیروهای دارای مدرک کارشناسی برای دوره ابتدایی به‌ کارگیری دارندگان مدرک کاردانی بجز فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم به افت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان منجر می‌شود

همچنین طبق مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس با استخدام این نیروها به کسری‌های مزمن آموزش و پرورش حدود 540 میلیارد تومان اضافه می شود.

این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه حدود 70 درصد از نیروهای مورد نظر زن هستند، علاوه‌بر مشکلات ساماندهی اینگونه نیروها در مناطق نیازمند به ‌لحاظ تمام‌وقت شدن آنها برخی از مناطق مذکور در بعضی از رشته‌ها در جنس با تورم روبرو شده و تورم موجود را تشدید می‌کند.

همچنین علاوه ‌بر اینکه در ابتدای اجرای قانون، آموزش و پرورش برای اعزام نیروها به مناطق نیازمند با مقاومت آنها روبرو خواهد شد اما طی پنج سال اجرای قانون،‌ تقاضای اشتغال به نقاط برخوردار افزایش یافته و قید عدم نیاز مبدأ و اعلام نیاز مقصد، تحت فشارهای اجتماعی زیاد قرار گرفته و در عمل مناطق محروم را با مشکل کمبود مجدد ‌روبرو می‌کند.

این گزارش تصریح دارد: به‌ کارگیری نیروی حق‌التدریس در ابتدا طبق ضوابط و مقررات انجام گرفته، با هدف رفع نیاز کمبودها بوده و الزام دستگاه به استخدام پس از رفع نیاز مانع ساماندهی منطقی نیروها می‌شود.

با توجه به اینکه جزء الف 4 از بند «11» قانون بودجه سال 1388 آموزش و پرورش را موظف نموده است طبق بند «4» ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت کاهش تصدی‌ نسبت به واگذاری فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه‌ تمام شده را دارند، اقدام نماید لذا استخدام رسمی نیروها صحیح به نظر نمی‌رسد.

مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس همچنین نشان می دهد که با توجه به وجود نیروهای دارای مدرک کارشناسی برای دوره ابتدایی به‌ کارگیری دارندگان مدرک کاردانی بجز فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم به افت آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان منجر می‌شود.

به‌ کارگیری نیروی حق‌التدریس در ابتدا طبق ضوابط و مقررات انجام گرفته، با هدف رفع نیاز کمبودها بوده و الزام دستگاه به استخدام پس از رفع نیاز مانع ساماندهی منطقی نیروها می‌شود مرکز پژوهشهای مجلس

ورود آموزشیاران نهضت به‌ لحاظ عدم آشنایی آنها با نیاز‌های دانش‌آموزان سنین 6 تا 18 سال باعث کاهش کیفیت آموزشی و پرورشی خواهد شد.

با توجه به اینکه علاوه ‌بر مشمولین ماده (4) این طرح حدود 48 هزار نفر آموزشیار در نهضت‌ سوادآموزی به خدمت اشتغال دارند استخدام هفت هزار نفر از آنها (موضوع ماده (5) این طرح)، برای بقیه توقع و انتظار استخدام را فراهم می‌نماید و مغایر اهداف قانون لغو مواد (6) و (6 مکرر) که استخدام آموزشیاران را ملغی نموده است و در هر زمان امکان ارائه طرح دیگری را برای استخدام مابقی فراهم می‌نماید.

همچنین مشخص نبودن سیاست کلان آموزش و پرورش در حوزه پیش‌دبستانی، استخدام مربیان مذکور با سیاست‌های دستگاه در تضاد است.

در پایان این گزارش آمده است: بند «15» به‌کارگیری مربیان دارای مدرک دیپلم با بند «و» ماده (42) مغایرت دارد.