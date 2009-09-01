به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از دهم تا نوزدهم شهریور ماه به میزبانی کره جنوبی و در شهر "اولسان" برگزار می شود.

این رقابتها در زمین اختصاصی تیروکمان ورزشگاه بزرگ "مونسو" شهر اولسان در حالی برگزار می شود که این مجموعه ورزشی همیشه میزبان بزرگترین رویدادهای جهانی بوده است.

این مجموعه در منطقه ای کوهستانی به مساحت 103117 متر مربع امکاناتی چون زمین فوتبال، زمین چمن تخصصی تیروکمان، استخر، هتل، پارکینگ، اقامت گاه و اردوگاه آموزشی تابستانی و زمستانی، سالن اجتماعات، سالن جلسات وهمایشات، پارکینگ و هشت دفتر اداری را دارا است.

این مجموعه در 10 سپتامبر 2004 در شهر "اولسان" افتتاح رسمی شد و در این سالها تنها در رشته تیروکمان میزبان ششمین مرحله مسابقات جهانی تیروکمان در سال 2005 و هفتمین دوره کاپ جهانی تیروکمان در سال 2007 به ترتیب با 22 و 33 کشور بوده است. همچنین در این پنج سال شاهد برگزاری مسابقات مختلف داخلی، تورنمنت های بین المللی دوستانه، برگزاری اردوهای مشترک با تیم های آسیایی و اروپایی، دوره های آموزشی و همایش های بین المللی تیروکمان در مجموعه "مونسو" اولسان بوده ایم.

زمین چمن مجموعه ورزشی "مونسو" کره جنوبی به مساحت 235 در 110 متر مربع دارای 1176 صندلی برای تماشاچیان است.این زمین قابلیت برگزاری مسابقات جهانی را در مسافت های 30 متر، 50 متر، 70 متر و 90 متر دارد.

ورزشگاه "مونسو" شهر اولسان از اول تا نهم سپتامبر 2009( دهم تا 19 شهریورماه سال جاری) در حالی میزبان چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان است که کشور کره جنوبی بعد از 24 سال دوباره میزبان این رقابتها شده است.

شهر اولسان در کنار قبول میزبانی این دوره از رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی جهان، میزبان چهل و هشتمین کنگره جهانی تیروکمان بمنظور انتخاب رئیس ، اعضاء و کمیته های فدراسیون بین المللی فیتا نیز می باشد.

تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در دوبخش زنان و مردان (کامپوند و ریکرو) در دومین تجربه جهانی خود دوشنبه شب از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) تهران را به مقصد سئول ترک کرد.