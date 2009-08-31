به گزارش خبرنگار مهر، این اتفاق در حالی رخ داد که ابتدا مسئولین فرودگاه بارهای مسافران این پرواز را دریافت کردند و سپس با اعلام اینکه بدلیل بدی آب و هوای مسیر هوایی، این پرواز با 6 ساعت تاخیر در ساعت 2 بامداد انجام می شود تنها اقدام به خروج مسافران از گیت خروج کشور کردند.

اما در نهایت ساعت 22 با اعلام اینکه این پرواز بدلیل بدی آب و هوا با 24 ساعت تاخیر انجام می شود از مسافرین درخواست کردند تا فرودگاه را ترک کنند.

بدنبال این مسئله قرار شد امروز در دومین روز از کنگره جهانی فیتا در اولسان کره جنوبی، کریم صفایی رئیس فدراسیون تیروکمان کشورمان با مسئولین جهانی در خصوص مشکل بوجود آمده برای سفر تیم ملی مذاکره کند.

طبق قوانین جهانی تیم های شرکت کننده باید فردا (سه شنبه 10 شهریورماه) در قلق گیری و چک وسایل حضور داشته باشند تا مجوز شرکت در مسابقات را بدست آورند و اگر این پرواز با 24 ساعت تاخیر صورت گیرد تیم ملی فردا عصر به محل این دیدارها خواهد رسید.

در صورتی که مسئولین جهانی فیتا با حضور نداشتن تیم ایران در روز قلق گیری و چک وسایل موافقت کنند تیم ملی تیروکمان ایران امشب عازم سئول خواهد شد.

لغو پرواز مستقیم ایران ایر به سئول در حالی رخ داد که کمانداران کشورمان بعد از لغو شش سفر تدارکاتی و مسابقاتی قبلی خود در یکسال گذشته برای اولین بار موفق به گذراندن تمامی مراحل مجوز خروج از کشور، مشکلات مالی سفر و دریافت روادید شده بودند و چنانچه نتوانند به رقابتهای کره جنوبی برسند شانس حضور در رقابتهای جهانی را تا دوسال آینده از دست می دهند.

رقابتهای قهرمانی تیروکمان جهان بعد از المپیک مهمترین رویداد بین المللی تیراندازی با کمان در جهان بوده و از بالاترین رنکینگ جهانی برخوردار است. این مسابقات هر دو سال یکبار برگزار می شود.

حاشیه های سرگردانی تیراندازان ایران در فرودگاه



- بدنبال اعلام تاخیر 24 ساعت این پرواز مسافران با اعتراض شدید برابر گیت های خروج از کشور با مسئولین فرودگاه امام خمینی و هواپیمایی ایران ایر به بحث و جدل پرداختند اما در نهایت بعد از دو ساعت با زدن مهر "باطل شد" بر روی پاسپورت های خود از فرودگاه خارج شدند.

- هرچند مسئولین هواپیمایی اعلام کردند که این پرواز با 24 ساعت تاخیر امشب انجام می شود اما از مسافران می خواستند که سه ساعت قبل از پرواز تماس بگیرند تا از سفر خود در این ساعت اطمینان حاصل کنند!

- برخی از مسافران که بدلیل مشغله کاری یا تحصیلی این روز را به عنوان آخرین فرصت سفر هوایی خود به سئول یا توکیو انتخاب کرده بودند از مسئولین فرودگاه خواستار تایید تاخیر پرواز در پشت بلیط های سفر خود شدند اما هیچیک از مسئولین فرودگاه امام خمینی(ره) یا ایران ایر پاسخگوی این مشکل مسافران نبودند.

- پرواز تهران - سئول قرار بود راس ساعت 55/19 دقیقه و همزمان با اذان مغرب در ماه مبارک رمضان انجام گیرد اما بدنبال تاخیر در این پرواز مسئولین هواپیمایی ایران حتی از پذیرایی و ترانزیت مسافران روزه دار نیز دریغ کردند و هیچ مسئولیتی را در این خصوص نپذیرفتند!

- با تائید نهایی لغو سفر شب گذشته کمانداران، تیم ملی مجبور به دریافت ساک ها و کیس های تیروکمان خود شد که این مسئله تا ساعت 30/1 بامداد به طول انجامید. متاسفانه هشت کیس از 12 کیس ورزشکاران در اثر حمل نامناسب بار شکسته شده بودند که با پیگیری سرپرست کاروان این مسئله برای دریافت خسارت به مسئولین فرودگاه اطلاع داده شد.

- تیم ملی تیروکمان ایران شب گذشته ساعت 30/2 بامداد به خوابگاه خود واقع در طرشت مراجعه کرد تا در صورت کسب مجوز از سوی مسئولین فدراسیون جهانی امشب(دوشنبه نهم شهریورماه) راهی سئول شود.

- چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از دهم تا نوزدهم شهریور ماه با حضور 700 ورزشکار از 80 کشور جهان در اولسان کره جنوبی برگزار می شود.