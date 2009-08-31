راهبردهای نظام مدیریت انسانی شهرداری تهران تدوین شد

"محمد مظفر" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کمیته با تشکیل 113 جلسه کاری و با استفاده از نظر خبرگان، صاحب نظران و اساتید مدیریت منابع انسانی اقدام به تهیه راهبردهای علمی این حوزه کرده است.

وی افزود: این کمیته علاوه بر تهیه راهبردهای علمی با بررسی اسناد دیگر نظیر طرح جامع کلانشهر تهران، سند چشم انداز افق 1404 شهر تهران و لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران و انجام مطالعات میدانی توسط کارگروههای 9 گانه موفق به تدوین چشم انداز، بیانیه ماموریت و تعیین ارزشهای محوری شد.

مظفر با اشاره به اینکه هسته اولیه تشکیل کمیته مطالعات راهبردی منابع انسانی و رفاه سازمانی در اواخر اسفند ماه سال 86 شکل گرفت، اظهار داشت: عنوان اولیه کمیته پشتیبانی و رفاه سازمانی بود که پس از بحث و بررسی فراوان و با تکیه بر نظرات متخصصین و صاحب نظران و اهمیت منابع انسانی پیشنهاد تغییر عنوان آن به کمیته مطالعات راهبردی منابع انسانی و رفاه سازمانی مورد موافقت قرار گرفت.

مدیر کمیته مطالعات راهبردی منابع انسانی و رفاه سازمانی تصریح کرد: این کمیته با تشکیل جلسات فشرده و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع منابع انسانی و تهیه نقشه راه برای تهیه سند راهبردی و ارائه راهبردها در نیمه اول اردیبهشت ماه ماتریسی تهیه کرد که دارای زیر بخشهای جذب، پرورش، نگهداری، کاربرد و مدیریت عملکرد بود و به عنوان نقشه راه کمیته تعیین شد.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تشکیل کمیته های مختلف در صدد برآمده تا مدیریت شهری را در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهد مظفر

مظفر همچنین در خصوص دیدگاههای تشکیل کمیته های مطالعات راهبردی خاطرنشان کرد: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با تشکیل کمیته های مختلف در صدد برآمده تا مدیریت شهری را در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

به گفته این مسئول، این کمیته با ارائه راهبردهای کاربردی در حوزه مدیریت شهری به عنوان بازوی مطالعاتی و اتاق فکر شهردار تهران نقشی کارساز و تاثیرگذار در ساماندهی بهینه کلانشهر تهران و تحقق توسعه پایدار شهری ایفا می کند.

مظفر خاطرنشان کرد: ناگفته پیداست که تحقق این مهم و کاربست نتایج آن منوط به برنامه ریزی و ظرفیت سازی نیروی انسانی شاغل در شهرداری تهران است که قرار است عهده دار انجام آن شوند و این میسر نمی شود مگر با کوششی علمی، برنامه ریزی شده و هماهنگ در حوزه مدیریت منابع انسانی و همت والا جهت توسعه این منابع که در واقع سرمایه بنیادین شهرداری تهران خواهد بود.

دبیر کمیته منابع انسانی و رفاه سازمانی گفت: در واقع توسعه مدیریت شهری موکول به این خواهد بود که شهرداری تهران از همکاری مدیران و کارشناسانی توسعه یافته بهره مند باشد و هدف این کمیته تدوین نیز راهبردهایی برای تحقق این مهم است.