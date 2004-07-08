سالم چلبي پرونده اتهامات صدام را دركويت بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري كويت، سالم چلبي رئيس دادگاه محاكمه صدام رئيس جمهوري سابق عراق كه سرگرم ديداراز كويت است، امروز پنجشنبه با سلطان بوجروه وكيل مدافع و رئيس دفترتحقق جنايت جنگي عراق دركويت ديدار و گفتگو كرد.

بنابراين گزارش، بوجروه مسئوليت تهيه پرونده اتهامات سنگين عليه ديكتاتورسابق عراق رابه عهده دارد و قراراست فهرست اتهامات صدام را هنگام برگزاري جلسات محاكمه احتمالي صدام درآغازماه آينده به قضات عراقي ارائه كند.

مقامات مسئول دولت كويت اخيرا نيز"محمد بوزبر" را به عنوان مسئول پيگيري محاكمه صدام وارائه مدارك و دلايل كويت به قضات عراقي انتخاب كردند.

پيش بيني مي شود كويت با طرح اتهامات عليه ديكتاتورسابق عراق وعوامل حزب بعث به دليل حمله اين كشوربه كويت در آگوست سال 1990 بتواند وي را دراين دادگاه محكوم كند.